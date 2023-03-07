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    蔡天鳳命案》網友扒出中國3億資本額公司創辦、監事與鄺家人同名

    香港28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）遭兇殺煮屍案仍在調查。（翻攝自蔡天鳳IG）

    香港28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）遭兇殺煮屍案仍在調查。（翻攝自蔡天鳳IG）

    2023/03/07 12:02

    〔即時新聞／綜合報導〕香港28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）遭兇殺煮屍案仍在調查中，有消息指，中國有兩間企業公司創辦人與監事和蔡天鳳前大伯鄺港傑、前公公鄺球同名，兩間公司資本額換算成新台幣超過3億元，不過目前尚無法確認是否同人。

    綜合港媒報導，蔡天鳳命案廣傳動機為謀財害命，有網友上中國「天眼查」等中國公司企業訊息查詢平台搜索，找到一名同名「鄺球」者在2020年12月23日於中國成立公司，註冊資本5000萬人民幣（約新台幣2億2千萬元），鄺球為該公司法定代表人、執行董事兼經理，是該公司大股東、實際控制人及最終受益人，持股比例為80%。

    而一位同名為「鄺港傑」者在該公司任監事，持股比例為20%，2人均顯示來自香港，該公司的登記電子郵件名稱則為「alexkwong」，正好與蔡天鳳前夫鄺港智的英文名字「Alex」符合。

    這間公司在2021年3月23日又在中國開設另一間公司，註冊資本2000萬人民幣（約新台幣8819萬元），也是「鄺球」擔任法定代表人、執行董事兼經理、實際控制人、最終受益人，「鄺港傑」為公司監事，持股比例與舊公司狀況相同。兩間公司註冊資本合計共達7000萬人民幣，換算新台幣逾3億元。

    然而，儘管同名，目前尚無法確認這兩天公司的相關人士就是蔡天鳳命案嫌犯。

    有消息指，中國有兩間企業公司創辦人與監事和蔡天鳳前大伯鄺港傑、前公公鄺球同名，兩間公司資本額換算成新台幣超過3億元，不過目前尚無法確認是否同人。（翻攝香港討論區）

    有消息指，中國有兩間企業公司創辦人與監事和蔡天鳳前大伯鄺港傑、前公公鄺球同名，兩間公司資本額換算成新台幣超過3億元，不過目前尚無法確認是否同人。（翻攝香港討論區）

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