印度流浪狗氾濫 議員提議「送到吃狗肉省分」引眾怒

2023/03/06 23:38

〔即時新聞/綜合報導〕印度馬哈拉什特拉省(Maharashtra)流浪狗傷人事件頻傳,一名議員在議會中表示,可以把流浪狗送到東北部吃狗肉的省分來解決問題,此番言論立即引發動保組織抨擊。

根據《今日印度》報導,馬哈拉什特拉省議會上週五(3日)在會議中討論流浪狗問題時,省議員卡杜(Bacchu Kadu)竟直接建議「把流浪狗送到東北部阿薩姆邦,因為當地人吃狗肉」,他還補充,阿薩姆邦的狗售價8000至9000盧比(約新台幣3000至3300元)。

請繼續往下閱讀...

阿薩姆邦省議員哈薩瑞卡(Pijush Hazarika)在推特上發文譴責卡杜的言論,建議卡杜多充實印度東北部的文化認知,而非憑著錯誤的資訊和種族刻板印象來發言。

印度非政府組織「動物世界」(World for Animals)創辦人巴爾薩拉(Taronish Balsara)也斥責卡杜的發言是「不顧他人感受且怪異」,巴爾薩拉表示,為流浪狗絕育才是解決問題的根本之道。

I condemn Mr Bachchu Kadu’s statement. Wishes he enlightens himself regarding the rich and diverse culture of India’s North East , rather than surrendering to misinformation and racial stereotypes.