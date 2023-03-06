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    印度流浪狗氾濫 議員提議「送到吃狗肉省分」引眾怒

    印度議員卡杜在會議中提出「將流浪狗送到吃狗肉的省分」以解決社會問題，引發各界抨擊。（美聯社、法新社；本報合成）

    印度議員卡杜在會議中提出「將流浪狗送到吃狗肉的省分」以解決社會問題，引發各界抨擊。（美聯社、法新社；本報合成）

    2023/03/06 23:38

    〔即時新聞／綜合報導〕印度馬哈拉什特拉省（Maharashtra）流浪狗傷人事件頻傳，一名議員在議會中表示，可以把流浪狗送到東北部吃狗肉的省分來解決問題，此番言論立即引發動保組織抨擊。

    根據《今日印度》報導，馬哈拉什特拉省議會上週五（3日）在會議中討論流浪狗問題時，省議員卡杜（Bacchu Kadu）竟直接建議「把流浪狗送到東北部阿薩姆邦，因為當地人吃狗肉」，他還補充，阿薩姆邦的狗售價8000至9000盧比（約新台幣3000至3300元）。

    阿薩姆邦省議員哈薩瑞卡（Pijush Hazarika）在推特上發文譴責卡杜的言論，建議卡杜多充實印度東北部的文化認知，而非憑著錯誤的資訊和種族刻板印象來發言。

    印度非政府組織「動物世界」（World for Animals）創辦人巴爾薩拉（Taronish Balsara）也斥責卡杜的發言是「不顧他人感受且怪異」，巴爾薩拉表示，為流浪狗絕育才是解決問題的根本之道。

    印度議員卡杜在會議中提出「將流浪狗送到吃狗肉的省分」以解決社會問題，引發各界抨擊。（美聯社）

    印度議員卡杜在會議中提出「將流浪狗送到吃狗肉的省分」以解決社會問題，引發各界抨擊。（美聯社）

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