CNN：烏俄戰爭促使美國更易在太平洋盟邦孤立中國

中國國家主席習近平企圖將中國影響力向外延伸，但美國總統拜登積極聯合盟友加以防堵。（法新社）

2023/03/06 20:48

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「美國有線電視新聞網」（CNN）專欄作者藍登（Brad Lendon）6日撰文指出，俄羅斯入侵烏克蘭一年多來，中國一直不願正面譴責俄國，甚至暗中支持俄國總統普廷，使得美國與太平洋盟邦愈走愈近，更易在這個中國「地盤」孤立中國。

藍登指出，過去幾個月來，東亞各國的國防和外交政策出現重大變化，包括日本承諾將國防預算提高1倍，並向美國採購射程可達中國本土的戰斧（Tomahawk）長程巡弋飛彈；南韓承認台海穩定對自身安全至關重要；菲律賓則宣布另開放4座基地供美軍部署，並且正與美、日和澳洲討論在南海聯合巡航。中國愈發被太平洋各國孤立的原因，除了因為拒絕譴責俄侵烏，也因為持續對台灣施加軍事壓力。

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許多分析家直言，就算烏俄戰爭沒有爆發，周邊國家還是會做出上述動作，但這場戰爭及中國對俄國的支持加速了這一切的發生，因為各國擔心，中國有朝一日也會像俄國對待烏克蘭般對待台灣。

新加坡南洋理工大學國際問題研究學者布萊德福（John Bradford）指出，日本民眾注意到烏克蘭情勢變化後，開始感受到自身的脆弱。日本政府多年來一直強化防禦姿態，烏俄戰爭成為進行戰略改革的重大契機。無獨有偶，南韓政府高層也以類似的目光注視台灣，尤其擔心一旦美軍被捲入台海戰爭，北韓金氏政權恐怕將對南韓虎視眈眈。不僅如此，日韓還化解歧見，在防衛事務上擴大合作，包括美日韓三方共同軍演。

藍登繼續以菲律賓轉向親美為例指出，讓馬尼拉當局改變態度的，與其說是烏俄戰爭，不如說是中國本身。前總統杜特蒂雖對中示好，但中方從未真正給予回饋，反而變本加厲在南海霸凌菲國，這只是把菲國進一步推向美國。新加坡和越南也歡迎美國提高在東南亞的存在感，因為他們並不樂見中國主導該區域。至於印度雖未譴責俄國，卻也不影響「四方安全對話」（QUAD）運作，因為這個安全機制「就是對付中國的」。

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