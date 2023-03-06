軍情動態》警告北韓！ 美B-52轟炸機現身朝鮮半島

為參加美韓聯合空軍演習，美軍三大戰略轟炸機之一的B-52H（最上方）和3架F-22「猛禽」匿蹤戰機在朝鮮半島附近飛行的資料照片。（取自南韓國防部官網）

2023/03/06 16:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓核威脅不斷升高之際，南韓軍方6日宣布，美國空軍B-52H戰略轟炸機正在朝鮮半島上空與南韓空軍進行聯合空中演習。

《韓聯社》報導，南韓空軍F-15K等韓美空軍戰機為B-52H轟炸機護航，並實施聯合編隊飛行，這是B-52H轟炸機時隔3個多月再次飛抵朝鮮半島。

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B-52H又稱「同溫層堡壘」（Stratofortress）轟炸機，是遠程戰略轟炸機中最具威嚇力的機種，可以投放核子及傳統武器、具備洲際航程及運用全領域指揮與控制系統，是美國對盟友、夥伴及全球保證的舉世公認象徵。

B-52H可攜帶射程達200公里的空對地核飛彈和31噸炸彈飛行超過6400公里後，完成轟炸目標的任務。

《韓聯社》引述分析指，在距離代號為「自由護盾」（Freedom Shield，FS）的美國南韓聯演僅剩一週之際，美國派遣B-52H轟炸機或許是提前對北韓示警。美國上週曾派遣B-1B轟炸機飛抵朝鮮半島，與南韓空軍F-15K、KF-16戰機開展聯合空演。據悉，MQ-9「死神」無人機也一同參演。

此外，美軍洛杉磯級核動力快攻潛艦「春田號」（USS Springfield，SSN-761）號，以及最新型、能力最強伯克級驅逐艦之一的裴拉塔號（Rafael Peralta DDG-115），近日接連駛入南韓，兩國還就尼米茲號航空母艦（USS Nimitz CVN-68）駛入南韓等事宜進行協商。

美國海軍核動力快攻潛艦「春田號」（圖）日前現身南韓釜山軍港。（圖擷取自臉書）

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