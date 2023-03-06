為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》警告北韓！ 美B-52轟炸機現身朝鮮半島

    為參加美韓聯合空軍演習，美軍三大戰略轟炸機之一的B-52H（最上方）和3架F-22「猛禽」匿蹤戰機在朝鮮半島附近飛行的資料照片。（取自南韓國防部官網）

    為參加美韓聯合空軍演習，美軍三大戰略轟炸機之一的B-52H（最上方）和3架F-22「猛禽」匿蹤戰機在朝鮮半島附近飛行的資料照片。（取自南韓國防部官網）

    2023/03/06 16:36

    〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓核威脅不斷升高之際，南韓軍方6日宣布，美國空軍B-52H戰略轟炸機正在朝鮮半島上空與南韓空軍進行聯合空中演習。

    《韓聯社》報導，南韓空軍F-15K等韓美空軍戰機為B-52H轟炸機護航，並實施聯合編隊飛行，這是B-52H轟炸機時隔3個多月再次飛抵朝鮮半島。

    B-52H又稱「同溫層堡壘」（Stratofortress）轟炸機，是遠程戰略轟炸機中最具威嚇力的機種，可以投放核子及傳統武器、具備洲際航程及運用全領域指揮與控制系統，是美國對盟友、夥伴及全球保證的舉世公認象徵。

    B-52H可攜帶射程達200公里的空對地核飛彈和31噸炸彈飛行超過6400公里後，完成轟炸目標的任務。

    《韓聯社》引述分析指，在距離代號為「自由護盾」（Freedom Shield，FS）的美國南韓聯演僅剩一週之際，美國派遣B-52H轟炸機或許是提前對北韓示警。美國上週曾派遣B-1B轟炸機飛抵朝鮮半島，與南韓空軍F-15K、KF-16戰機開展聯合空演。據悉，MQ-9「死神」無人機也一同參演。

    此外，美軍洛杉磯級核動力快攻潛艦「春田號」（USS Springfield，SSN-761）號，以及最新型、能力最強伯克級驅逐艦之一的裴拉塔號（Rafael Peralta DDG-115），近日接連駛入南韓，兩國還就尼米茲號航空母艦（USS Nimitz CVN-68）駛入南韓等事宜進行協商。

    美國海軍核動力快攻潛艦「春田號」（圖）日前現身南韓釜山軍港。（圖擷取自臉書）

    美國海軍核動力快攻潛艦「春田號」（圖）日前現身南韓釜山軍港。（圖擷取自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北韓稱成功研發衛星火箭引擎 看好自家太空發展
    2023/03/06 12:06

    北韓稱成功研發衛星火箭引擎 看好自家太空發展
    美韓3月中「自由之盾」聯合軍演 北韓：局勢恐失控
    2023/03/05 11:49

    美韓3月中「自由之盾」聯合軍演 北韓：局勢恐失控

    玉山莒光盃邀你一起為台灣排球加油
    北韓鬧飢荒 4成民眾營養不良、2成兒童發育遲緩
    2023/03/03 15:10

    北韓鬧飢荒 4成民眾營養不良、2成兒童發育遲緩
    北韓饑荒持續升溫 金正恩令擴大糧食產能應對
    2023/03/02 13:28

    北韓饑荒持續升溫 金正恩令擴大糧食產能應對
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播