怕不夠忠誠！ 英媒：北京施壓香港人大代表放棄BNO護照

香港不少居民有資格申請英國BNO護照，是成為英國公民的捷徑。北京為免中國全國人大港區代表不夠忠誠，施壓持有者放棄西方護照。（路透檔案照）

2023/03/06 16:08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國人大、政協兩會舉行之際，英國《金融時報》6日披露，北京當局正施壓有意參選全國人大港區代表的香港菁英放棄「西方護照」，以消滅外國勢力、加強控制香港。至少已有1名港區人大代表，因持有「英國國民（海外）護照」（BNO）遭拒連任。

《金融時報》引述一名新任代表、一名前任代表和另一名知情人士指出，北京已告訴有意爭取全國人民代表大會港區代表的香港政治人物和各界菁英，最好放棄外國護照或旅行文件。去年12月，北京從香港「挑選」36名人大代表，是2019年「反送中」運動以來，港區人大代表首次換屆。

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據了解，至少有1名有意爭取連任的港區人大代表，已因持有BNO遭北京拒絕連任。雖然北京曾表示，BNO持有人可參選全國人大代表，但現在北京想傳達的訊息是，「要嘛你放棄BNO，要嘛你放棄人大代表席位。」

半官方性質的中國全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，持有外國護照或旅行文件可能存在安全風險，「中國正面臨美國和西方與日俱增的國安威脅，當英國一直提供BNO，作為港人申請英國居住權和公民權的管道時，就會產生忠誠度問題。」

在2019年「反送中」運動後，超過16萬港人申請英國公民權，其中至少10萬5200人已抵達英國。這個政策令北京十分光火，前外交部發言人趙立堅還嗆，中國不會承認香港公民取得的英國護照。

《金融時報》推測，北京的最新要求應來自其最近實施的「愛國者治港」方針，目的是讓與西方存在緊密關係的香港政治人物遠離「要職」。此舉已在立法會奏效，因為立法會現在完全由親中議員掌控。

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