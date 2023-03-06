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    親烏男子潛入斯洛伐克親俄集會 高喊「榮耀歸於烏克蘭」

    1位自稱生於俄羅斯的男子在活動中揮舞烏克蘭國旗並大聲呼喊支持烏克蘭。（圖擷自推特）

    1位自稱生於俄羅斯的男子在活動中揮舞烏克蘭國旗並大聲呼喊支持烏克蘭。（圖擷自推特）

    2023/03/06 16:16

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，有少數人與侵略者站在同一陣線，支持俄軍侵略烏克蘭，推特流傳一段影片，斯洛伐克的親俄份子舉行集會活動，1位自稱生於俄羅斯的男子在活動中揮舞烏克蘭國旗並大聲呼喊支持烏克蘭。

    推特帳號「@smackm8」在推特PO出一段影片，影片中有名自稱菲利浦的男子，他表示自己生於俄羅斯，也在俄羅斯生活了很長一段時間，他一開始詢問在場民眾「我們想要和平對吧？我們想要真正的和平對吧？戰爭從2014年開始持續了很長一段時間，我們如果想要真正的和平，我們必須持續支持烏克蘭，榮耀歸於烏克蘭。」

    男子講完後大力揮舞身上的烏克蘭國旗，這時群眾開始噓菲利浦，還有1名男子試圖搶下菲利浦手上的烏克蘭國旗未果，「@smackm8」在推文中表示「斯洛伐克的親俄白痴舉行集會，然後發生了這件事情。」

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