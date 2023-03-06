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    美國殘疾權利社運人士茱蒂休曼辭世 享年75歲

    美國殘疾權利社運人士茱蒂休曼（圖中乘坐輪椅女性）上週六辭世，享壽75歲。（美聯社）

    美國殘疾權利社運人士茱蒂休曼（圖中乘坐輪椅女性）上週六辭世，享壽75歲。（美聯社）

    2023/03/06 17:33

    〔即時新聞／綜合報導〕美國著名社運人士茱蒂休曼（Judy Heumann）上週六（4日）逝世，享壽75歲。其一生推動無數保護殘疾人權利的立法，亦是國際公認的殘疾人士領袖。

    根據《美聯社》報導，茱蒂休曼在華盛頓特區去世的消息，上週六透過她的社群平台對外發布，並得到她的胞弟里克休曼（Rick Heumann）本人證實。

    里克休曼受訪表示，茱蒂休曼因為心臟問題，此前已經住院一個星期。茱蒂休曼曾在兒童時期感染小兒麻痺症，並持續受其影響，日前甚至因此喪失自行呼吸能力，並於不久後離世。

    里克休曼指出，茱蒂休曼的一生都在奮鬥，除了為自己，也為其他殘疾人爭取福祉。里克休曼說：「她從來不是為了個人榮譽，她始終只關心如何為其他人謀求更好的人生」。他並補充，包括美國2位前總統柯林頓（Bill Clinton）、歐巴馬（Barack Obama）等人都在推特上悼念茱蒂休曼，讓家屬得到了些許安慰。

    茱蒂休曼一生透過抗議和法律行動，代表殘疾人士四處奔走，被稱作「殘疾人權利運動之母」。在她的積極遊說下，催生了《美國殘疾人法案》、《殘疾人教育法案》和《康復法案》等數個重要法案。

    1993至2001年期間，茱蒂休曼任職於美國特殊教育和康復服務辦公室（Office of Special Education and Rehabilitation Services），並在2008 年5月，參與了聯合國《殘疾人權利公約》的推動工作，貢獻卓著。

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