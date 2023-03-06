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    德國私下收到保證？ 蕭茲：中國已表示不提供武器給俄羅斯

    德國總理蕭茲（右）5日在一場與歐盟執委會主席馮德萊恩（左）共同舉行的記者會上表示，中國已表示不會提供武器給俄羅斯。（路透）

    德國總理蕭茲（右）5日在一場與歐盟執委會主席馮德萊恩（左）共同舉行的記者會上表示，中國已表示不會提供武器給俄羅斯。（路透）

    2023/03/06 15:24

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政治新聞網站《政客》（Politico）5日報導，德國總理蕭茲表示，中國已表示不會提供武器給俄羅斯，似乎暗示柏林當局已收到北京在該議題上的保證。

    蕭茲是在5日與歐盟執委會主席馮德萊恩共同舉行的一場記者會上作出前述說明，「我們都同意不應該有武器交付的行為，而且中國政府已表示，他們不會提供任何武器。」報導指出，蕭茲有關北京的評論令人訝異，因為中國至今並未公開否認供武給俄國的可能性，而蕭茲似乎是在暗示，北京已直接向柏林做出相關保證。

    歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）上個月也獲得北京類似的「私下保證」，指中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在2月中旬的德國慕尼黑安全會議上，曾在私下討論時告訴他，中國「不會提供武器給俄國」。然而，波瑞爾強調，「儘管如此，我們還是必須保持警戒。」

    蕭茲另在5日播出的《美國有線電視新聞網》（CNN）專訪中表示，若中國援助俄國，「我認為這會產生後果，但現階段我們要做的是明確表達這不該發生，而且我是相對樂觀的，我認為我們的要求會見效。不過，我們還是必須持續觀察，並且非常、非常謹慎。」

    針對一旦北京供武給俄國，歐盟是否和美國一起制裁中國，馮德萊恩僅表示自己不便回答「假設性問題」。不過，歐盟迄今並未從美國方面獲得北京正在考慮向俄提供致命武器的證據，「但我們每天都在觀察。」

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