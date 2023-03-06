ChatGPT挑戰印度最難國考慘敗 答對率僅54％

印媒日前實測讓聊天機器人ChatGPT考印度公務員國考，100道題目僅答對54題。（路透社）

2023/03/06 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT正夯，繼通過美國大學期末考、考取Google三級編碼工程師資格、美國執業醫生資格後，挑戰印度全國最難考試公務員國考卻慘遭滑鐵盧，答對率僅一半左右。

印度媒體科技趨勢分析雜誌《Analytics India Magazin》 報導，印度公務員考試被認為是該國家最難考試，他們以ChatGPT實測2022年試卷發現，總計100道題，答對題數僅54題，因部分題目設有倒扣機制，ChatGPT最終沒有通過考試。

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報導提到，印度公務員考試涵蓋範圍包含地理、歷史、經濟、社會發展，還有國際、國家重大時事，而ChatGPT資料庫僅更新到2021年9月，可能因此答錯很多題，甚至在某些配對時，明明選項只有A到D，ChatGPT竟答題「E，以上皆無」。

ChatGPT也曾在新加坡6年級學生聯合大考（PSLE）數學、科學類慘敗，當時星媒以2020 年、2021年和2022年考古題實測發現，ChatGPT數學在滿分100分情況下，平均僅拿到16分；科學題則是拿到21分，都不算及格。

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