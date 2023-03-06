為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    ChatGPT挑戰印度最難國考慘敗 答對率僅54％

    印媒日前實測讓聊天機器人ChatGPT考印度公務員國考，100道題目僅答對54題。（路透社）

    印媒日前實測讓聊天機器人ChatGPT考印度公務員國考，100道題目僅答對54題。（路透社）

    2023/03/06 14:59

    〔即時新聞／綜合報導〕人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT正夯，繼通過美國大學期末考、考取Google三級編碼工程師資格、美國執業醫生資格後，挑戰印度全國最難考試公務員國考卻慘遭滑鐵盧，答對率僅一半左右。

    印度媒體科技趨勢分析雜誌《Analytics India Magazin》 報導，印度公務員考試被認為是該國家最難考試，他們以ChatGPT實測2022年試卷發現，總計100道題，答對題數僅54題，因部分題目設有倒扣機制，ChatGPT最終沒有通過考試。

    報導提到，印度公務員考試涵蓋範圍包含地理、歷史、經濟、社會發展，還有國際、國家重大時事，而ChatGPT資料庫僅更新到2021年9月，可能因此答錯很多題，甚至在某些配對時，明明選項只有A到D，ChatGPT竟答題「E，以上皆無」。

    ChatGPT也曾在新加坡6年級學生聯合大考（PSLE）數學、科學類慘敗，當時星媒以2020 年、2021年和2022年考古題實測發現，ChatGPT數學在滿分100分情況下，平均僅拿到16分；科學題則是拿到21分，都不算及格。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    糗！ChatGPT寫求職信被戳穿 雇主：好歹換一下字
    2023/03/04 16:50

    糗！ChatGPT寫求職信被戳穿 雇主：好歹換一下字
    防考生用ChatGPT做備審資料 教育部：大學加強確認學生能力
    2023/02/23 21:43

    防考生用ChatGPT做備審資料 教育部：大學加強確認學生能力

    玉山莒光盃邀你一起為台灣排球加油
    叫ChatGPT寫市場報告 中國券商稱讚寫得好
    2023/02/23 15:44

    叫ChatGPT寫市場報告 中國券商稱讚寫得好
    不堪ChatGPT疑產生500則小說 美國知名科幻雜誌暫關閉投稿
    2023/02/22 11:33

    不堪ChatGPT疑產生500則小說 美國知名科幻雜誌暫關閉投稿
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播