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    影片曝光！ 烏軍T-72戰車殲滅俄軍步兵

    烏軍T-72戰車繞到俄軍步兵後方，以機槍與主砲殲滅俄軍。（圖擷自推特）

    烏軍T-72戰車繞到俄軍步兵後方，以機槍與主砲殲滅俄軍。（圖擷自推特）

    2023/03/06 14:26

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭持續中，俄羅斯軍隊因為僵化的戰術、命令與高層貪汙等長期士氣低落，在戰爭中損失慘重，推特流出一段烏軍T-72戰車遭遇幾名俄軍士兵，最後以機槍與主砲殲滅的影片。

    推特帳號「@NiKiTa_32156」在推特PO出一段影片，影片一開始有幾名俄軍正在路邊重整態勢，突然1輛烏軍T-72戰車從樹林中衝出，接著烏軍戰車一邊朝著俄軍開火一邊前進，俄軍士兵陸續倒下，最終被烏軍殲滅。

    俄羅斯在侵略烏克蘭戰爭中損失慘重，但俄軍官方卻對實際數字三緘其口，北約組織歐洲盟軍最高統帥兼美軍駐歐洲司令部司令卡沃里（Christopher Cavoli），日前出席德國漢堡市政廳的晚宴時致詞提到，俄軍傷亡慘重，在戰爭中超過20萬名俄軍士兵傷亡，其中包括1800名軍官。

    華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）日前也曾發布分析報告，俄軍在戰爭第1年約25萬人傷亡，其中6至7萬人戰死，俄軍在烏俄戰爭中陣亡士兵數比起俄羅斯與蘇聯在二戰後所有對外戰爭的死亡總數都還高。

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