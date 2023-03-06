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    加冕典禮將膏抹查爾斯三世 「聖油」來自橄欖山

    來自橄欖山的油被混合製成聖油，3日在耶路撒冷聖墓教堂舉行聖油見證儀式。（法新社檔案照）

    來自橄欖山的油被混合製成聖油，3日在耶路撒冷聖墓教堂舉行聖油見證儀式。（法新社檔案照）

    2023/03/06 09:12

    〔即時新聞／綜合報導〕英國國王查爾斯三世的加冕典禮將於5月6日於西敏寺舉行，儀式中，查爾斯三世將接受英格蘭教會（Church of England）主教長坎特伯里大主教膏抹（塗抹聖油）、祝福、祝聖，聖油3日已在耶路撒冷的一個基督教聖地舉行祝聖見證儀式。

    據美國有線電視新聞網（CNN）報導，「聖油」是以耶路撒冷以東山脊「橄欖山」上的兩個小樹林收穫的橄欖壓榨製成，對基督徒來說具有重要的宗教意義。根據一份聲明，馬利亞教堂（Monastery of Mary Magdalene）和升天修道院（Monastery of the Ascension）附近的橄欖山，位在伯利恆郊外，基督徒相信那兒是耶穌誕生地。

    聖油見證儀式週五在聖墓教堂（Church of the Holy Sepulchre）舉行，基督教徒咸信，教堂的基址即是《新約聖經》中描述的基督耶穌被釘十字架上的地方。

    坎特伯里大主教在聲明中表示，加冕典禮、聖經和聖地之間有著深刻的歷史聯結。從古代的國王到現在，君主們都用這個聖地的油來膏抹，祈禱他們能得到聖靈的引導和強大力量。

    新製聖油包括混合了精油、芝麻、玫瑰、茉莉、肉桂、橙花和安息香的橄欖油，還添加了橙花。不包含任何動物成分。

    查爾斯三世加冕儀式的任務代號是「金球行動」（Operation Golden Orb）

    根據規畫，王后卡蜜拉將同時獲加冕。加冕儀式主要是宗教儀式，自1066年以來一向由英格蘭教會主教長坎特伯里大主教（Archbishop of Canterbury）主持。

    來自橄欖山的油被混合製成聖油，3日在耶路撒冷聖墓教堂舉行聖油見證儀式。（法新社檔案照）

    來自橄欖山的油被混合製成聖油，3日在耶路撒冷聖墓教堂舉行聖油見證儀式。（法新社檔案照）

    來自橄欖山的油被混合製成聖油，3日在耶路撒冷聖墓教堂舉行聖油見證儀式。（法新社檔案照）

    來自橄欖山的油被混合製成聖油，3日在耶路撒冷聖墓教堂舉行聖油見證儀式。（法新社檔案照）

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