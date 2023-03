加冕典禮將膏抹查爾斯三世 「聖油」來自橄欖山

來自橄欖山的油被混合製成聖油,3日在耶路撒冷聖墓教堂舉行聖油見證儀式。(法新社檔案照)

2023/03/06 09:12

〔即時新聞/綜合報導〕英國國王查爾斯三世的加冕典禮將於5月6日於西敏寺舉行,儀式中,查爾斯三世將接受英格蘭教會(Church of England)主教長坎特伯里大主教膏抹(塗抹聖油)、祝福、祝聖,聖油3日已在耶路撒冷的一個基督教聖地舉行祝聖見證儀式。

據美國有線電視新聞網(CNN)報導,「聖油」是以耶路撒冷以東山脊「橄欖山」上的兩個小樹林收穫的橄欖壓榨製成,對基督徒來說具有重要的宗教意義。根據一份聲明,馬利亞教堂(Monastery of Mary Magdalene)和升天修道院(Monastery of the Ascension)附近的橄欖山,位在伯利恆郊外,基督徒相信那兒是耶穌誕生地。

聖油見證儀式週五在聖墓教堂(Church of the Holy Sepulchre)舉行,基督教徒咸信,教堂的基址即是《新約聖經》中描述的基督耶穌被釘十字架上的地方。

坎特伯里大主教在聲明中表示,加冕典禮、聖經和聖地之間有著深刻的歷史聯結。從古代的國王到現在,君主們都用這個聖地的油來膏抹,祈禱他們能得到聖靈的引導和強大力量。

新製聖油包括混合了精油、芝麻、玫瑰、茉莉、肉桂、橙花和安息香的橄欖油,還添加了橙花。不包含任何動物成分。

查爾斯三世加冕儀式的任務代號是「金球行動」(Operation Golden Orb)

根據規畫,王后卡蜜拉將同時獲加冕。加冕儀式主要是宗教儀式,自1066年以來一向由英格蘭教會主教長坎特伯里大主教(Archbishop of Canterbury)主持。

