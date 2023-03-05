美經濟嚇阻力強大！中國若犯台 習近平等高官在美資產將不保

美國眾議院金融委員會日前通過法案規定，一旦中國武力犯台，美國財政部可下令美國金融機構禁止對這些中國高階官員與其家屬提供服務；據美國眾議員透露，中國國家主席習近平女兒仍在哈佛大學就讀研究所。（路透）

2023/03/05 23:51

〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國眾議院外交委員會和金融委員會日前通過10多項挺台抗中的一系列法案，其中，眾院金委會通過的「台灣衝突嚇阻法案」（Taiwan Conflict Deterrence Act）受到外界矚目，該法案規定一旦中國武力犯台，要求美國財政部調查中國相關高階官員在美的個人資產、並可下令美國金融機構禁止對這些中國高階官員與其家屬提供服務。

美國共和黨籍聯邦眾議員哈茲勒（Vicky Hartzler）去年曾披露，中國國家主席習近平女兒習明澤在哈佛大學完成主修學業後，仍繼續就讀美國研究所，美國不該「幫助那些積極破壞我們國家的人」。

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針對美國擬祭出威力強大的經濟嚇阻措施、讓中國不敢武力犯台，法國國際廣播電台（RFI）4日報導指出，「台灣衝突嚇阻法案」（也被稱為「554法案」）提到，如果中國入侵台灣的話，中國遭到制裁者至少分成3類，第1類是中共中央政治局常委，第2類是中共中央政治局委員，第3類是中共中央委員。

提出「554法案」的眾議院金委會副主席、阿肯色州共和黨即眾議員希爾（French Hill）上週在介紹該法案時直言，他提出此法案目的是要讓中國共產黨知道，讓台灣瀕臨危險，不僅會使他們的財務被公諸在中國民眾眼前、破壞他們對中國的控制，還會讓中國領導層和其家人面臨嚴厲的金融制裁；他們要避免這些代價，就要從對台灣持續升高的軍國主義威脅後退。

美國國防部主管印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）2日在華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）研討會中表示，美國正在與盟友建構嚇阻中國侵犯台灣的能力，以確保侵略的代價高得讓北京無法承受，他並引述美國國防部副部長希克斯 （Kathleen Hicks）的話說，希望「當北京領導人醒來時，會想今天不是（侵略的）時候」；美方的嚇阻力真實且強大，也會盡其所能確保這一態勢。

瑞特納提到，日前美國國會聽證會上共和黨籍參議員魯比歐 （Marco Rubio）質詢時問到，美國是否有信心能在2030年前持續嚇阻中國入侵台灣？瑞特納答案是肯定的，「我想是的，雖然並不容易」。

美國學者、新保守主義的代表人物凱根（Robert Kagan）近期在《華爾街日報》撰文警告中國，「挑戰美國會是一個歷史錯誤」。他以一戰和二戰的歷史為鑑指出，日本帝國和納粹德國都曾挑戰美國，但最後都以失敗告終，如果中國決定攻打台灣來挑戰美國，也會遭遇一樣風險。

凱根日前接受美國之音採訪說，習近平以為美國和西方正在衰落，「我向中國人提出的建議是：他們需要想得更遠一點，要從長遠考慮，他們真的有能力與美國及其所有盟友長期對抗嗎？」

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