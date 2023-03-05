美經濟嚇阻力強大！中國若犯台 習近平等高官在美資產將不保
〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國眾議院外交委員會和金融委員會日前通過10多項挺台抗中的一系列法案，其中，眾院金委會通過的「台灣衝突嚇阻法案」（Taiwan Conflict Deterrence Act）受到外界矚目，該法案規定一旦中國武力犯台，要求美國財政部調查中國相關高階官員在美的個人資產、並可下令美國金融機構禁止對這些中國高階官員與其家屬提供服務。
美國共和黨籍聯邦眾議員哈茲勒（Vicky Hartzler）去年曾披露，中國國家主席習近平女兒習明澤在哈佛大學完成主修學業後，仍繼續就讀美國研究所，美國不該「幫助那些積極破壞我們國家的人」。
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針對美國擬祭出威力強大的經濟嚇阻措施、讓中國不敢武力犯台，法國國際廣播電台（RFI）4日報導指出，「台灣衝突嚇阻法案」（也被稱為「554法案」）提到，如果中國入侵台灣的話，中國遭到制裁者至少分成3類，第1類是中共中央政治局常委，第2類是中共中央政治局委員，第3類是中共中央委員。
提出「554法案」的眾議院金委會副主席、阿肯色州共和黨即眾議員希爾（French Hill）上週在介紹該法案時直言，他提出此法案目的是要讓中國共產黨知道，讓台灣瀕臨危險，不僅會使他們的財務被公諸在中國民眾眼前、破壞他們對中國的控制，還會讓中國領導層和其家人面臨嚴厲的金融制裁；他們要避免這些代價，就要從對台灣持續升高的軍國主義威脅後退。
美國國防部主管印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）2日在華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）研討會中表示，美國正在與盟友建構嚇阻中國侵犯台灣的能力，以確保侵略的代價高得讓北京無法承受，他並引述美國國防部副部長希克斯 （Kathleen Hicks）的話說，希望「當北京領導人醒來時，會想今天不是（侵略的）時候」；美方的嚇阻力真實且強大，也會盡其所能確保這一態勢。
瑞特納提到，日前美國國會聽證會上共和黨籍參議員魯比歐 （Marco Rubio）質詢時問到，美國是否有信心能在2030年前持續嚇阻中國入侵台灣？瑞特納答案是肯定的，「我想是的，雖然並不容易」。
美國學者、新保守主義的代表人物凱根（Robert Kagan）近期在《華爾街日報》撰文警告中國，「挑戰美國會是一個歷史錯誤」。他以一戰和二戰的歷史為鑑指出，日本帝國和納粹德國都曾挑戰美國，但最後都以失敗告終，如果中國決定攻打台灣來挑戰美國，也會遭遇一樣風險。
凱根日前接受美國之音採訪說，習近平以為美國和西方正在衰落，「我向中國人提出的建議是：他們需要想得更遠一點，要從長遠考慮，他們真的有能力與美國及其所有盟友長期對抗嗎？」