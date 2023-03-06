英國阻非法移民 擬不受理「小船渡海」難民庇護申請

英國政府預計在下周頒布新法，內容將針對非法移民的問題進行處理。該法明文禁止任何乘坐小船跨越英吉利海峽到英國境內的人申請庇護。（法新社）

2023/03/06 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕英國政府預計在下周頒布新法，內容將針對非法移民的問題進行處理。該法當中提到，任何乘坐小船跨越英吉利海峽抵達英國境內的人無法申請庇護。

《BBC》報導，英國內政大臣布拉弗曼（Suella Braverman）預計週二出面介紹這部新法。布拉弗曼表示，各部首長有責任「拘留並迅速驅逐」任何通過這條路線來到英國的人。新法將明文規定，那些乘坐小船跨越海峽抵達英國的人在英國申請庇護將不會被受理，並會被轉移到盧旺達或「安全的第三國」且永久禁止赴英。

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對於搭乘小船跨越英吉利海峽的非法移民，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）曾公開表示，「停船」將會是他的優先事項之一。英媒指出，蘇納克認為非法移民對英國的納稅人不公平，也對那些透過合法管道移民至英國的人不公平，並且會助長人口販賣等犯罪行為。

然而，英國紅十字會（British Red Cross）對新法抱持著懷疑著態度，認為無助於阻止人們冒著生命危險跨越海峽來尋求安全。另外，去年英國政府與盧旺達成一項協議，以單程的方式將非法移民送往該國，遭到人權團體的強烈反對，認為英國當局此舉已違反國際人權公約，並稱盧安達對非法移民而言並未「安全」。

統計數據顯示，去年跨越英吉利海峽到英國境內的非法移民共計4萬5755名，達到2018年統計以來的最高峰，英國內政部的最新數據顯示，今年已有2950名非法移民搭乘小船跨海到達英國境內。

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