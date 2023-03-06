英國阻非法移民 擬不受理「小船渡海」難民庇護申請
2023/03/06 00:21
〔即時新聞／綜合報導〕英國政府預計在下周頒布新法，內容將針對非法移民的問題進行處理。該法當中提到，任何乘坐小船跨越英吉利海峽抵達英國境內的人無法申請庇護。
《BBC》報導，英國內政大臣布拉弗曼（Suella Braverman）預計週二出面介紹這部新法。布拉弗曼表示，各部首長有責任「拘留並迅速驅逐」任何通過這條路線來到英國的人。新法將明文規定，那些乘坐小船跨越海峽抵達英國的人在英國申請庇護將不會被受理，並會被轉移到盧旺達或「安全的第三國」且永久禁止赴英。
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對於搭乘小船跨越英吉利海峽的非法移民，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）曾公開表示，「停船」將會是他的優先事項之一。英媒指出，蘇納克認為非法移民對英國的納稅人不公平，也對那些透過合法管道移民至英國的人不公平，並且會助長人口販賣等犯罪行為。
然而，英國紅十字會（British Red Cross）對新法抱持著懷疑著態度，認為無助於阻止人們冒著生命危險跨越海峽來尋求安全。另外，去年英國政府與盧旺達成一項協議，以單程的方式將非法移民送往該國，遭到人權團體的強烈反對，認為英國當局此舉已違反國際人權公約，並稱盧安達對非法移民而言並未「安全」。
統計數據顯示，去年跨越英吉利海峽到英國境內的非法移民共計4萬5755名，達到2018年統計以來的最高峰，英國內政部的最新數據顯示，今年已有2950名非法移民搭乘小船跨海到達英國境內。