俄外長在國際會議聲稱烏克蘭發動戰爭 台下觀眾哄堂大笑

2023/03/05 09:30

〔即時新聞/綜合報導〕俄外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)日前在印度一年一度國際多邊會議「瑞辛納對話」(Raisina Dialogue)聲稱烏俄戰爭是由烏克蘭針對「祖國俄國」發動的侵略戰爭,台下觀眾聽到不禁哄堂大笑,拉夫羅夫似乎也被觀眾的反應嚇到,在一片笑聲中結巴地說完整段話。

根據《衛報》報導,拉夫羅夫日前參加瑞辛納對話,他在與會期間表示,俄羅斯正試圖阻止由烏克蘭針對俄發動的侵略戰爭,這場戰爭影響俄各層面的政策,亦包含能源政策。

不過,就在拉夫羅夫言談進行時,台下觀眾聽到他宣稱烏俄戰爭是烏發動,不禁哄堂大笑。從影片可看出,拉夫羅夫似乎沒料到觀眾對此番言論的反應會如此劇烈,最後在結巴中結束這段對話。

實際上,俄羅斯總統普廷自2022年2月24日發動烏俄戰爭,並稱這場戰爭為「特別軍事行動」,與拉夫羅夫的說詞完全相反。

瑞辛納對話緊接在G20會議後登場,美國國務卿布林肯在瑞辛納對話告訴拉夫羅夫,美國不會放棄對烏支持。

Speaking in India, Foreign Minister Sergei Lavrov, claimed that a war was launched against Russia and that Russia is now trying to stop it.



The audience’s instinctive response was to burst out in laughter after hearing such a ridiculous statement. pic.twitter.com/Bq0e9cFu6w