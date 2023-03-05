俄外長在國際會議聲稱烏克蘭發動戰爭 台下觀眾哄堂大笑

俄外長拉夫羅夫在印度「瑞辛納對話」上宣稱烏俄戰爭是由烏發動，台下觀眾聽到忍不住哄堂大笑。（路透）

2023/03/05 09:30

〔即時新聞／綜合報導〕俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）日前在印度一年一度國際多邊會議「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）聲稱烏俄戰爭是由烏克蘭針對「祖國俄國」發動的侵略戰爭，台下觀眾聽到不禁哄堂大笑，拉夫羅夫似乎也被觀眾的反應嚇到，在一片笑聲中結巴地說完整段話。

根據《衛報》報導，拉夫羅夫日前參加瑞辛納對話，他在與會期間表示，俄羅斯正試圖阻止由烏克蘭針對俄發動的侵略戰爭，這場戰爭影響俄各層面的政策，亦包含能源政策。

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不過，就在拉夫羅夫言談進行時，台下觀眾聽到他宣稱烏俄戰爭是烏發動，不禁哄堂大笑。從影片可看出，拉夫羅夫似乎沒料到觀眾對此番言論的反應會如此劇烈，最後在結巴中結束這段對話。

實際上，俄羅斯總統普廷自2022年2月24日發動烏俄戰爭，並稱這場戰爭為「特別軍事行動」，與拉夫羅夫的說詞完全相反。

瑞辛納對話緊接在G20會議後登場，美國國務卿布林肯在瑞辛納對話告訴拉夫羅夫，美國不會放棄對烏支持。

Speaking in India, Foreign Minister Sergei Lavrov, claimed that a war was launched against Russia and that Russia is now trying to stop it.



The audience’s instinctive response was to burst out in laughter after hearing such a ridiculous statement. pic.twitter.com/Bq0e9cFu6w — Visegrád 24 （@visegrad24） March 3, 2023

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