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    虎鯨界「開膛手傑克」又犯案 20隻鯊魚慘遭剖肚取肝陳屍海岸

    虎鯨「右舷」在南非海域追殺大白鯊的過程。（取自「海洋搜尋」研究與保育團體 YouTube頻道https://youtu.be/aK0iqgO_inE）

    虎鯨「右舷」在南非海域追殺大白鯊的過程。（取自「海洋搜尋」研究與保育團體 YouTube頻道https://youtu.be/aK0iqgO_inE）

    2023/03/04 23:40

    〔編譯管淑平／綜合報導〕近日南非以鯊魚、鯨魚頻繁出沒著名的西南部干斯拜（Gansbaai）漁村，又見大批鯊魚屍體，被如外科手術般開膛剖肚，所有證據都指向前科累累的「慣犯」：虎鯨「左舷（Port）」和「右舷（Starboard）」。這對虎鯨行為也引起科學家的興趣。

    《法新社》4日報導，位於開普敦東南方150公里的干斯拜，上週有民眾在海邊散步時，發現一隻隻殘缺的鯊魚屍體被沖上岸，此事也驚動海洋生物學家。當地的「戴爾島保育基金會」海洋生物學家湯納（Alison Towner）說，「這些鯊魚屍體都從下腹部被剖開，胸鰭上有虎鯨牙齒咬痕，肝臟都不見了」。

    所有證據指向「左舷」和「右舷」，這對惡名昭彰的虎鯨嗜吃鯊魚，在當地已經出名，3天前才被人目擊出現在干斯拜外海。

    干斯拜海洋保育團體「海洋動態（Marine Dynamics）」的海洋生物學家華森（Ralph Watson）說，「我們總共發現了20隻鯊魚」，受害者包括19隻扁頭哈那鯊和1隻銳齒皺唇鯊。湯納說，這起事件值得注意在於，這對虎鯨首次在那片區域行兇，而且「來一次就有這麼多（鯊魚屍體）被沖上岸」。

    不過，這還不是「左舷」和「右舷」最大膽的一次「殺」魚行動，專家指出，之前開普敦附近水域一些大白鯊，據信也慘遭這兩隻虎鯨殺害。去年「右舷」和另外4隻虎鯨，還被拍到在摩賽灣（Mossel Bay）追殺一隻大白鯊的過程。

    「左舷」和「右舷」2015年首次被發現在開普敦附近出沒，科學家團體「海洋搜尋（Sea Search）」負責人艾文（Simon Elwen）說，「這2隻虎鯨可能來自其他地方，西部非洲、東非或者南極海，我們不知道」，在南部非洲，西至納米比亞、都到伊麗莎白港（Port Elizabeth）都曾被目睹過。

    虎鯨在這些海域通常都獵食海豚或者體型較小的鯊魚，之前虎鯨獵食大白鯊的證據也非常稀少。「左舷」和「右舷」獵殺大型鯊魚這種不尋常的行為，過去從來沒被詳細目睹過。華森說，牠們的獵殺手法「如外科手術」，針對鯊魚的肝臟下手，這是很營養、富含油脂的部位。

    去年「右舷」追殺大白鯊的影片令生物學家憂心，因為這顯示這種行為在虎鯨群中傳開。研究已證實，虎鯨有能力教導同伴獵食技巧。該影片中的另外4隻虎鯨看來就是之前從來沒攻擊過大白鯊。湯納說，「現在南非海岸的鯊魚族群又多一個威脅」。

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