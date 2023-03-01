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    19歲男婚禮獻熱舞慶祝突倒地死亡 生命無常過程全被錄下

    印度一名19歲青少年去參加親戚的婚禮，他在鏡頭前獻上熱舞慶祝，孰料突然倒地失去意識，緊急送醫仍回天乏術。（翻攝推特）

    印度一名19歲青少年去參加親戚的婚禮，他在鏡頭前獻上熱舞慶祝，孰料突然倒地失去意識，緊急送醫仍回天乏術。（翻攝推特）

    2023/03/01 11:49

    〔即時新聞／綜合報導〕印度一名19歲青少年參加親戚的婚禮，他在鏡頭前獻上熱舞慶祝，孰料突然倒地失去意識，緊急送醫仍回天乏術，醫師推測這名青少年可能死於心臟驟停。

    綜合外媒報導，印度馬哈拉什特拉邦19歲青少年穆蒂亞姆（Mutyam）日前去參加親戚的婚禮，當時大家開心慶祝，他也獻上熱舞炒熱氣氛。穆蒂亞姆在賓客的鏡頭前隨音樂搖擺，跳到一半疑似感到不適而停下動作，接著面朝下直挺挺地撲倒在地；在場者即刻將穆蒂亞姆送醫，不幸仍回天乏術。

    醫院表示，穆蒂亞姆在到院前已經死亡，推測可能是死於心臟驟停。一段記錄下穆蒂亞姆從開心跳舞到猝死的影片在網路上瘋傳，生死無常，讓網友唏噓不已。

    事實上，在穆蒂亞姆猝死的4天前，印度有一名警察在健身房運動時因心臟病發倒下猝死，此前，還有一名男子在路邊心臟病發倒下，所幸路過的交通警察即刻對他施以心肺復甦術（CPR），成功把男子搶救回來。

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