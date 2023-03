19歲男婚禮獻熱舞慶祝突倒地死亡 生命無常過程全被錄下

2023/03/01 11:49

〔即時新聞/綜合報導〕印度一名19歲青少年參加親戚的婚禮,他在鏡頭前獻上熱舞慶祝,孰料突然倒地失去意識,緊急送醫仍回天乏術,醫師推測這名青少年可能死於心臟驟停。

綜合外媒報導,印度馬哈拉什特拉邦19歲青少年穆蒂亞姆(Mutyam)日前去參加親戚的婚禮,當時大家開心慶祝,他也獻上熱舞炒熱氣氛。穆蒂亞姆在賓客的鏡頭前隨音樂搖擺,跳到一半疑似感到不適而停下動作,接著面朝下直挺挺地撲倒在地;在場者即刻將穆蒂亞姆送醫,不幸仍回天乏術。

醫院表示,穆蒂亞姆在到院前已經死亡,推測可能是死於心臟驟停。一段記錄下穆蒂亞姆從開心跳舞到猝死的影片在網路上瘋傳,生死無常,讓網友唏噓不已。

事實上,在穆蒂亞姆猝死的4天前,印度有一名警察在健身房運動時因心臟病發倒下猝死,此前,還有一名男子在路邊心臟病發倒下,所幸路過的交通警察即刻對他施以心肺復甦術(CPR),成功把男子搶救回來。

19-Year-Old youth Dancing At Wedding Collapses, Dies. The tragic incident took place in Nirmal District of Telangana where Mutyam who had come from Maharashtra suffered a heartattack while dancing.

