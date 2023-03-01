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    日本境內首度實施日印陸軍聯演 聚焦反恐實戰訓練

    印度陸軍與日本陸上自衛隊實施「達摩衛士」聯合演習，聚焦於反恐實戰。（圖擷取自印度陸軍Twitter）

    印度陸軍與日本陸上自衛隊實施「達摩衛士」聯合演習，聚焦於反恐實戰。（圖擷取自印度陸軍Twitter）

    2023/03/01 10:04

    〔即時新聞／綜合報導〕日本與印度近期展開多次聯合軍演，加強安全合作，除了空軍以外，印度陸軍也和日本陸上自衛隊實施實戰演練，日印2月28日在日本滋賀縣舉行「達摩衛士」（Dharma Guardian）反恐實戰訓練，同時也是日印陸軍部隊首度在日本國內舉行聯合演習。

    根據日本《共同社》報導，印度陸軍與日本陸上自衛隊昨日（28日）在滋賀縣高島市的饗庭野演習場實施「達摩衛士」反恐實戰訓練，此次是第4次實施「達摩衛士」軍演，先前都在印度國內舉行，此次為首度在日本國內舉行。

    駐紮於兵庫縣伊丹駐地的第36普通科連隊190人及40名印度陸軍參加演練，當天演訓科目設定為恐怖份子躲入政府大樓和銀行等建築物中。日方直升機進行偵察後，印度陸軍數人一組手持步槍，進入政府大樓，印軍衝入銀行之際，日方在入口附近警戒。

    日本與印度除了進行陸軍聯合演習之外，日本航空自衛隊將與印度空軍在3月1日至2日在日本國內舉行雙方首次運輸機聯合訓練，並以石川縣小松基地為據點。

    此外，先前日本航空自衛隊與印度空軍曾在1月時展開為期11天的戰機聯合演訓，印方派遣4架Su-30MKI戰機、1架IL-78加油機、2架搭載維修裝備與地勤人員的C-17運輸機飛往日本。

    印度陸軍與日本陸上自衛隊在滋賀縣高島市的饗庭野演習場實施「達摩衛士」反恐實戰訓練。（圖擷取自印度陸軍Twitter）

    印度陸軍與日本陸上自衛隊在滋賀縣高島市的饗庭野演習場實施「達摩衛士」反恐實戰訓練。（圖擷取自印度陸軍Twitter）

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