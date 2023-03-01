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    提供F-16並非最優先事項 美國防高層反對供烏F-16

    國防部政策事務次長卡爾表示，在考慮時間、經費與援助的輕重緩急，他反對美國在此時此刻向烏克蘭提供F-16。（路透）

    國防部政策事務次長卡爾表示，在考慮時間、經費與援助的輕重緩急，他反對美國在此時此刻向烏克蘭提供F-16。（路透）

    2023/03/01 08:53

    〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院軍事委員會2月28日舉行關於監督美國對烏克蘭援助的聽證會，由於烏克蘭近期頻繁呼籲美國提供F-16戰機，美國國防部政策事務次長卡爾（Colin Kahl）在聽證會中表示，在考慮時間、經費與援助的輕重緩急，他反對美國在此時此刻向烏克蘭提供F-16。

    綜合外媒報導，卡爾表示：「我很難告訴任何國會議員或美國人民『現在把錢花在F-16上是最好的決定』。」向烏克蘭提供F-16以及培訓飛行員，需要18個月的時間，提供F-16與培訓所費不貲，將會加速消耗美國援助烏克蘭的資金，提供烏克蘭36架舊型F-16將花費20至30億美元，若要提供新型F-16，則需要3到6年

    卡爾指出，烏克蘭目前的三大最優先事項仍是防空系統、遠程火砲及裝甲力量，提供F-16並不是烏克蘭的優先事項。另外，卡爾提到烏克蘭可能會從西方各國接收不同的戰機，像是英國的龍捲風戰機（Panavia Tornado）與瑞典的獅鷲戰機（JAS 39 Gripen），他們要駕駛就需要完全不一樣的訓練，「如果烏克蘭可能不會接收F-16，那們培訓他們駕駛F-16就沒有意義」。

    眾院軍事委員會首席、民主黨議員史密斯（Adam Smith）在聽證會中也提到：「你不只要訓練飛行員，你還要訓練機械技師、要有可以容納F-16的機場以及備用零件，才能讓F-16發揮真正戰力。」

    卡爾指出，烏克蘭目前的三大最優先事項仍是防空系統、遠程火砲及裝甲力量，提供F-16並不是烏克蘭的優先事項。（路透）

    卡爾指出，烏克蘭目前的三大最優先事項仍是防空系統、遠程火砲及裝甲力量，提供F-16並不是烏克蘭的優先事項。（路透）

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