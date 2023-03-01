犯台兩棲登陸難度高！ 美陸軍部長：連習近平都懷疑能否成功

美國陸軍部長沃穆思2月27日直言，即便中共軍事能力大幅提高，兩棲登陸難度仍大，認為目前沒有共軍兩棲侵台的立即威脅。（美聯社）

2023/03/01 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕近年台海局勢受到國際關注，美國軍方先前也數次針對解放軍犯台進行兵推。美國陸軍部長沃穆思（Christine Wormuth）於美東時間2月27日直言，即便中共軍事能力大幅提高，兩棲登陸難度仍大，認為目前沒有共軍兩棲侵台的立即威脅。

根據美國五角大廈旗下《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，華府智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）27日就印太局勢舉辦研討會，邀請沃穆思及太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）這2位美國陸軍最高領導人出席會談。

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沃穆思表示，中國近年來雖積極發展軍事能力，但犯台必須考慮到台灣海峽天險，這一點就讓解放軍執行兩棲登陸作戰難度大大提高，她個人認為，目前沒有中共兩棲侵台的立即威脅，可能連中國國家主席習近平，都對自家軍人能否成功執行此任務都有疑問。

佛林也表示，中國想入侵台灣並不容易，橫越台海登陸作戰複雜度、難度都極高，需要一批非常專業、訓練有素且有優秀領導的部隊，中國目前正朝此一方向努力，而現在正是美國採取行動，阻止中國實現侵台的野心。

沃穆思強調，美國仍須做好作戰準備，當前避戰的最好辦法，就是向中國及區域國家展示美國確實有取得勝利的軍事實力。她指出，至今已有許多兵推結果顯示，台海若爆發衝突可能會變成持久戰，屆時彈藥存量至關重要，以烏俄戰爭為鑑，美國必須加大軍備產量，協助台灣應對不對稱戰力。

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