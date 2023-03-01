為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    犯台兩棲登陸難度高！ 美陸軍部長：連習近平都懷疑能否成功

    美國陸軍部長沃穆思2月27日直言，即便中共軍事能力大幅提高，兩棲登陸難度仍大，認為目前沒有共軍兩棲侵台的立即威脅。（美聯社）

    美國陸軍部長沃穆思2月27日直言，即便中共軍事能力大幅提高，兩棲登陸難度仍大，認為目前沒有共軍兩棲侵台的立即威脅。（美聯社）

    2023/03/01 00:08

    〔即時新聞／綜合報導〕近年台海局勢受到國際關注，美國軍方先前也數次針對解放軍犯台進行兵推。美國陸軍部長沃穆思（Christine Wormuth）於美東時間2月27日直言，即便中共軍事能力大幅提高，兩棲登陸難度仍大，認為目前沒有共軍兩棲侵台的立即威脅。

    根據美國五角大廈旗下《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，華府智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）27日就印太局勢舉辦研討會，邀請沃穆思及太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）這2位美國陸軍最高領導人出席會談。

    沃穆思表示，中國近年來雖積極發展軍事能力，但犯台必須考慮到台灣海峽天險，這一點就讓解放軍執行兩棲登陸作戰難度大大提高，她個人認為，目前沒有中共兩棲侵台的立即威脅，可能連中國國家主席習近平，都對自家軍人能否成功執行此任務都有疑問。

    佛林也表示，中國想入侵台灣並不容易，橫越台海登陸作戰複雜度、難度都極高，需要一批非常專業、訓練有素且有優秀領導的部隊，中國目前正朝此一方向努力，而現在正是美國採取行動，阻止中國實現侵台的野心。

    沃穆思強調，美國仍須做好作戰準備，當前避戰的最好辦法，就是向中國及區域國家展示美國確實有取得勝利的軍事實力。她指出，至今已有許多兵推結果顯示，台海若爆發衝突可能會變成持久戰，屆時彈藥存量至關重要，以烏俄戰爭為鑑，美國必須加大軍備產量，協助台灣應對不對稱戰力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》聲勢浩大！美軍與全球50國 展開中東最大海上演習
    2023/02/28 12:37

    軍情動態》聲勢浩大！美軍與全球50國 展開中東最大海上演習
    展現維護自由印太承諾 美軍P-8A飛越台海
    2023/02/28 05:30

    展現維護自由印太承諾 美軍P-8A飛越台海

    張家瑋激裸超震撼 零贅肉靠「噴二下」
    新聞360》美中軍事互槓爆火藥味 他曝拜習對話透露「這訊號」
    2023/02/27 19:01

    新聞360》美中軍事互槓爆火藥味 他曝拜習對話透露「這訊號」
    證實P-8A飛越台海 美第七艦隊：展現維護自由印太承諾
    2023/02/27 16:36

    證實P-8A飛越台海 美第七艦隊：展現維護自由印太承諾
    傳美軍增駐台 美智庫︰至少應派1500兵力
    2023/02/27 05:30

    傳美軍增駐台 美智庫︰至少應派1500兵力
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播