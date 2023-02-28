嚇死俄羅斯人！多地發布空襲警報 當局稱駭客搞鬼

俄羅斯電視台發布空襲警報的畫面。（翻攝自推特）

2023/02/28 20:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯多處的地方廣播系統2月28日傳出遭到駭客入侵，並在電視與廣播中發布空襲警報，警告飛彈侵襲，嚇壞不少俄國民眾。這是一週以來第2度發生類似事件。此外，聖彼得堡機場空域當天也一度關閉，當局表示有「不明飛行物體」（UFO）侵入空域。

據俄羅斯《衛星通訊社》28日報導，俄緊急情況部新聞處發布消息稱，俄羅斯一些地區電台和電視台服務器因遭駭客攻擊，導致轉播中出現有關空襲警報的訊息。

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消息稱：「我國一些地區的電台和電視台服務器遭駭客攻擊，導致轉播中發布了空襲警報的訊息。俄緊急情況部宣布，該警報為虛假訊息，不符合實際。」

此前，2月22日也傳出駭客攻擊了俄羅斯的廣播電台，至少有跨4個時區的十幾個城市的多個商業電台，發出了飛彈攻擊的緊急空襲警報。

據報導，在皮亞季戈爾斯克、秋明、沃羅涅日、喀山、下諾夫哥羅德、馬格尼托哥爾斯克、舊奧斯科爾、烏法、別爾哥羅德、新烏拉爾斯克和莫斯科地區的一些地方，都收到了警報通知。

（推文網址）

https://twitter.com/nexta_tv/status/1630482414932840450

俄羅斯電視台發布空襲警報，俄緊急情況部隨後宣布，該警報為虛假訊息。（翻攝自推特）

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