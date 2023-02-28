飛機半路掉頭繞一圈 乘客驚見窗外奇景大讚機長！

英國易捷航空一名機長近日駕駛客機時突然半途迴轉一圈，為了讓機上乘客近距離欣賞極光美景。易捷航空客機示意圖。（路透）

2023/02/28 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕英國最大、歐洲第二大廉航公司「易捷航空」（easyJet）一名機長近日在飛航途中突然駕駛飛機在空中回轉一圈，機上乘客看向窗外竟驚喜發現極光，紛紛大讚機長讓他們有如此難得的體驗。

英國《鏡報》報導，航班追蹤網站Flightradar 24在台灣時間28日凌晨5點左右發布資料指出，當地時間27日晚間，易捷航空一架從冰島飛往英國曼徹斯特的班機，在大不列顛島以東的北海上空突然掉頭回轉一圈，才繼續往目的地前進。Flightradar 24表示，當時英國上空罕見出現極光，機長這麼做的原因可能是為了讓機上乘客都能看見奇景。

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不少搭乘該航班的旅客事後也在推特分享在飛機上拍攝的極光照片，感謝機長能讓他們近距離看見這般奇景。有乘客透露，飛機飛到一半時，有人驚呼看到極光，接著機長將飛機掉頭繞一圈，空服人員關掉機艙上所有燈，讓乘客們好好地從機窗外欣賞炫爛極光。

Big thanks to the @easyJet pilot of EZY1806 from Reykjavik to Manchester who did a 360 fly by mid flight to make sure all passengers could see the incredible Northern Lights ???? pic.twitter.com/A4CHi9Hqgo — Adam Groves （@APTGroves） February 27, 2023

機上乘客在推特上大讚機長讓他們能有近距離欣賞極光的難得體驗。（圖翻攝自推特）

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