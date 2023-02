飛機半路掉頭繞一圈 乘客驚見窗外奇景大讚機長！

2023/02/28 18:58

〔即時新聞/綜合報導〕英國最大、歐洲第二大廉航公司「易捷航空」(easyJet)一名機長近日在飛航途中突然駕駛飛機在空中回轉一圈,機上乘客看向窗外竟驚喜發現極光,紛紛大讚機長讓他們有如此難得的體驗。

英國《鏡報》報導,航班追蹤網站Flightradar 24在台灣時間28日凌晨5點左右發布資料指出,當地時間27日晚間,易捷航空一架從冰島飛往英國曼徹斯特的班機,在大不列顛島以東的北海上空突然掉頭回轉一圈,才繼續往目的地前進。Flightradar 24表示,當時英國上空罕見出現極光,機長這麼做的原因可能是為了讓機上乘客都能看見奇景。

不少搭乘該航班的旅客事後也在推特分享在飛機上拍攝的極光照片,感謝機長能讓他們近距離看見這般奇景。有乘客透露,飛機飛到一半時,有人驚呼看到極光,接著機長將飛機掉頭繞一圈,空服人員關掉機艙上所有燈,讓乘客們好好地從機窗外欣賞炫爛極光。

Big thanks to the @easyJet pilot of EZY1806 from Reykjavik to Manchester who did a 360 fly by mid flight to make sure all passengers could see the incredible Northern Lights ???? pic.twitter.com/A4CHi9Hqgo