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    日本外務大臣不出席G20外長會議 各界憂激怒印度

    有日本政府官員指出，日本外務大臣林芳正（見圖）將不出席3月1日於印度舉行的G20外長會議。（美聯社）

    有日本政府官員指出，日本外務大臣林芳正（見圖）將不出席3月1日於印度舉行的G20外長會議。（美聯社）

    2023/02/28 17:43

    〔即時新聞／綜合報導〕有日本政府官員指出，日本外務大臣林芳正將不出席週三（3月1日）於印度舉行的20國集團（G20）外長會議，轉而優先處理日本國會事務，報導指稱，林芳正此舉可能會激怒G20會議主辦國印度。

    綜合媒體報導，該官員表示，林芳正可能會派1名外務省副大臣代替他。至於林芳正是否會參加美國、日本、澳洲和印度組成「四方安全對話」（QUAD）於週五舉行的會議，官員說目前尚不清楚。

    報導稱，林芳正不出席G20外長會議，此舉可能會激怒G20會議主辦國印度，尤其是現階段日本正尋求加強與印度總理莫迪（Narendra Modi）在安全等領域的合作，以抵抗中國在地緣政治上愈發強硬的行為，鞏固與印度關係，也是日本首相岸田文雄的要務之一。

    據悉，日本外務大臣該決定也引起國內許多批評，各界認為，由於日本將於5月舉辦G7峰會，正好可把握此機會展示其領導能力，日本執政黨「自民黨」議員細野豪志批評，「這是1個令人遺憾的決定，如此將國會優先於外交，往往是為了取悅執政黨。」

    此外，有匿名的印度官員透露，這會對日本在外交上產生負面影響，給人一種日本只重視G7的印象。

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