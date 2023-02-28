不明人士冒充《路透》記者 以假社群帳號接觸中國異議人士

2名路透記者的身份，遭一名或多名不明人士冒充，針對中國異議人士展開接觸。圖為已過期的記者證。（取自巴丟草推特）

2023/02/28 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕過去數個月中，2名《路透》記者的身份，遭一名或多名不明人士冒充，且透過不實的社群帳號，冒充人士針對中國異議人士展開接觸，試圖獲得機敏資訊。

根據《路透》報導，去年11月開始，Instagram和Telegram社群平台上，出現假冒《路透》上海分社社長「Brenda Goh」、香港特派記者「Jessie Pang」2名記者的假帳號。冒充者試圖取得敏感資訊，包括抗議中國防疫管控團體的相關情報。

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澳大利亞華裔異議藝術家巴丟草（Badiucao）週六（25日）率先在推特上披露了假冒者的行為。另有一位不具名的異議人士稱，自己已經透過Telegram與假冒的「Brenda Goh」對話長達3個月。

根據巴丟草的對話紀錄截圖，冒充者在Instagram和Telegram分別設立了假帳號，並自稱是「Jessie Pang」。巴丟草在推文中指出，假冒者透過Telegram聯繫他，並詢問有關《公民日報》（Citizens Daily）中文網路平台的相關訊息。公民日報刊載包括巴丟草在內多位異議人士的藝術作品。

巴丟草表示，假冒者試圖提供「Jessie Pang」的背景、其最近工作的細節取得信任。過程中，巴丟草對假冒者的語言和提問方向漸感懷疑，隨即向「Jessie Pang」已被驗證的推特帳號求證。此外，假冒者提供的記者證已經過期，也讓巴丟草心生疑慮。

《路透》表示，仍無法確定假冒者的真實身分。巴丟草將事件曝光後，所有已知的帳號、對話紀錄都被立刻刪除；2位《路透》記者的官方社群帳號，目前也沒有駭客入侵的跡象；《路透》發言人表示，正在調查假冒或竊取記者證件一事，必要時將採取適當行動。

1. I am approached for interview by a person impersonating @Reuters journalist @JessiePang0125 today.

Fake journalist even sent me photo of Jessie PRESS ID.

it is likely operated by CCP to crack down China’s telegram dissident community.



This is a thread to reveal the incident. pic.twitter.com/sUbV9kL5xb — 巴丢草 Bad ї ucao （@badiucao） February 25, 2023

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