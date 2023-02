不明人士冒充《路透》記者 以假社群帳號接觸中國異議人士

2023/02/28 16:12

〔即時新聞/綜合報導〕過去數個月中,2名《路透》記者的身份,遭一名或多名不明人士冒充,且透過不實的社群帳號,冒充人士針對中國異議人士展開接觸,試圖獲得機敏資訊。

根據《路透》報導,去年11月開始,Instagram和Telegram社群平台上,出現假冒《路透》上海分社社長「Brenda Goh」、香港特派記者「Jessie Pang」2名記者的假帳號。冒充者試圖取得敏感資訊,包括抗議中國防疫管控團體的相關情報。

澳大利亞華裔異議藝術家巴丟草(Badiucao)週六(25日)率先在推特上披露了假冒者的行為。另有一位不具名的異議人士稱,自己已經透過Telegram與假冒的「Brenda Goh」對話長達3個月。

根據巴丟草的對話紀錄截圖,冒充者在Instagram和Telegram分別設立了假帳號,並自稱是「Jessie Pang」。巴丟草在推文中指出,假冒者透過Telegram聯繫他,並詢問有關《公民日報》(Citizens Daily)中文網路平台的相關訊息。公民日報刊載包括巴丟草在內多位異議人士的藝術作品。

巴丟草表示,假冒者試圖提供「Jessie Pang」的背景、其最近工作的細節取得信任。過程中,巴丟草對假冒者的語言和提問方向漸感懷疑,隨即向「Jessie Pang」已被驗證的推特帳號求證。此外,假冒者提供的記者證已經過期,也讓巴丟草心生疑慮。

《路透》表示,仍無法確定假冒者的真實身分。巴丟草將事件曝光後,所有已知的帳號、對話紀錄都被立刻刪除;2位《路透》記者的官方社群帳號,目前也沒有駭客入侵的跡象;《路透》發言人表示,正在調查假冒或竊取記者證件一事,必要時將採取適當行動。

1. I am approached for interview by a person impersonating @Reuters journalist @JessiePang0125 today.

Fake journalist even sent me photo of Jessie PRESS ID.

it is likely operated by CCP to crack down China’s telegram dissident community.



This is a thread to reveal the incident. pic.twitter.com/sUbV9kL5xb