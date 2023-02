塵土直衝天際！ 土耳其南部地震「整棟大樓崩塌」畫面曝光

2023/02/28 12:38

〔即時新聞/綜合報導〕土耳其6日發生世紀強震3週後,南部地區當地時間27日再傳出芮氏規模5.6地震,據當局統計已知有1人死亡、110人受傷以及至少29棟建築物倒塌,社群平台近日傳出地震當下建築物坍塌瞬間,影像曝光後引起外界關注。

綜合外媒報導,土耳其與敘利亞交界地區本月6日發生強震,造成死亡慘重,未料當地時間27日在馬拉蒂亞省(Malatya)的城鎮耶希爾尤爾特(Yesilyurt)發生規模5.6地震,震源深度僅6.15公里。公開畫面可見,馬拉蒂亞早已受損的建築忽然坍塌成瓦礫堆,塵土瀰漫天際,部分建築物甚至直接壓倒汽車,救難人員已展開搜救行動。

土國災害與應變管理署(AFAD)的地震和減少風險負責人塔塔爾(Orhan Tatar)說:「過去3週以來,馬拉蒂亞省地區已發生過4次地震,規模分別介於5至6之間,另外還有約45次餘震」、「這是相當不尋常的活動現象」。

土國災害與應變管理署表示,目前搜救隊已部署5座建築物,同時提醒民眾切勿進入受損建築物或待在建物周圍,因強烈餘震仍持續構成風險。

據土國災害與應變管理署於26日通報,2月6日大地震造成土國死亡人數上升至4萬4374人;土國和敘利亞總計逾5萬人死亡。

