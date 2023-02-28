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    塵土直衝天際！ 土耳其南部地震「整棟大樓崩塌」畫面曝光

    土耳其馬拉蒂亞省（Malatya）當地時間27日發生芮氏規模5.6地震，據當局統計已知有1人死亡、110人受傷以及至少29棟建築物倒塌。（路透、本報合成）

    土耳其馬拉蒂亞省（Malatya）當地時間27日發生芮氏規模5.6地震，據當局統計已知有1人死亡、110人受傷以及至少29棟建築物倒塌。（路透、本報合成）

    2023/02/28 12:38

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其6日發生世紀強震3週後，南部地區當地時間27日再傳出芮氏規模5.6地震，據當局統計已知有1人死亡、110人受傷以及至少29棟建築物倒塌，社群平台近日傳出地震當下建築物坍塌瞬間，影像曝光後引起外界關注。

    綜合外媒報導，土耳其與敘利亞交界地區本月6日發生強震，造成死亡慘重，未料當地時間27日在馬拉蒂亞省（Malatya）的城鎮耶希爾尤爾特（Yesilyurt）發生規模5.6地震，震源深度僅6.15公里。公開畫面可見，馬拉蒂亞早已受損的建築忽然坍塌成瓦礫堆，塵土瀰漫天際，部分建築物甚至直接壓倒汽車，救難人員已展開搜救行動。

    土國災害與應變管理署（AFAD）的地震和減少風險負責人塔塔爾（Orhan Tatar）說：「過去3週以來，馬拉蒂亞省地區已發生過4次地震，規模分別介於5至6之間，另外還有約45次餘震」、「這是相當不尋常的活動現象」。

    土國災害與應變管理署表示，目前搜救隊已部署5座建築物，同時提醒民眾切勿進入受損建築物或待在建物周圍，因強烈餘震仍持續構成風險。

    據土國災害與應變管理署於26日通報，2月6日大地震造成土國死亡人數上升至4萬4374人；土國和敘利亞總計逾5萬人死亡。

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