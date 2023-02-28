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    人權組織批義大利政策 釀難民船意外頻傳

    日前從土耳其出發的難民船，不幸撞到礁石，導致多人死亡、失蹤。（路透）

    日前從土耳其出發的難民船，不幸撞到礁石，導致多人死亡、失蹤。（路透）

    2023/02/28 11:54

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利南部26日發生非法移民船海難事件，日前救援團隊又在海灘上找到4具屍體，死亡人數上升至63人，其中包括14名兒童。據悉，雖目前當局確定有81人倖存，然而消息指出當時登船的人有180至200人，表明恐有更多人遇難或失蹤。此類事件頻傳，國際人權組織指出正是義大利打擊難民政策所導致。

    根據《路透》報導，義大利南部的難民船難事件，死亡人數已上升至63人，其中包括了14名兒童，令人不勝唏噓。有消息指出，目前官方僅確認81人倖存，然而這艘從土耳其西部出發的船隻，當時出發時載有的人數將近200人，意指有更多人在這場災難中失蹤或死亡。救難人員透露，大多數移民來自阿富汗、伊朗、索馬利亞、敘利亞等地；而巴基斯坦外交部則證實，有20位公民上船，其中4人失蹤，其餘16人幸運活下來。無國界醫生組織（MSF）正為倖存者提供心理治療，不少孩童看著自己的親人死在水裡。

    這起事件也再度引發歐洲與義大利關於移民政策的辯論，聯合國等其他國際組織批評義大利右派政府上任後，同意了打擊難民船。新任總理喬治亞．梅洛尼（Giorgia Meloni）認為，難民船會助長穿越地中海行為，導致更多事故的發生，她認為最好的解決方式是「停止離境」，並呼籲歐盟加入行動阻止難民船。

    此外，義大利內政部長馬泰奧．皮安特多西（Matteo Piantedosi）也曾指責人口販子與難民表示，絕望永遠不能成為帶著孩子進行一個危及生命的旅程。對此，義大利萬歲黨的蕾法埃拉．佩伊塔（Raffaella Paita）參議員則回應，若一名母親將她最寶貴的孩子放在船上，這代表她在逃離更大的危險及絕望，並直接批評內政部長毫無人性。

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