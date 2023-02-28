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    中國無人機侵擾日本領空日甚 日媒：沖著台灣來的

    2019年10月中共建政70週年閱兵式展出的WZ-8超音速無人偵察機。（法新社檔案照）

    2019年10月中共建政70週年閱兵式展出的WZ-8超音速無人偵察機。（法新社檔案照）

    2023/02/28 05:51

    〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛省官員證實，中國自2013年迄今出動無人機航經東海、侵擾日本領空的次數有增加趨勢，「幾乎每天」都能看到中國無人機在東海海域附近領空現蹤。日本媒體指出，中國應該是設想「台灣有事」，企圖實質支配釣魚台列嶼，才大幅增加運用無人機。

    讀賣新聞報導，日本在2013年首次偵測到無人機侵擾領空，隨後在2017、2018年各有一次，2019和2020年則趨緩，侵擾領空次數降至零。然而，2021年夏天，中國對台加強恫嚇，舉行檢驗「一體化聯合作戰能力」的大規模軍事演習，偵察攻擊型無人機「TB001」在7月和8月穿越沖繩縣宮古島與本島之間的宮古海峽，進入太平洋上空。

    今年1月，防衛省首次證實，可長時間滯留高空的偵察機WZ7進入太平洋上空。而為因應中國無人機侵擾日增，日本航空自衛隊戰機緊急升空的次數，從2013年9月迄今共15次，其中2021年8月以來就有12次。

    據報導，這是中國人民解放軍設想「台灣有事」，才會大幅增加無人機的使用。這些無人機飛行與「台灣有事」戰情推定，符合解放軍的「反介入／區域拒止」（A2AD）戰略構想。針對美軍船艦在共軍攻台時馳援的想定，TB001負責發動飛彈攻擊，WZ7則是追蹤相關作戰演習。

    報導說，防衛省證實，過去曾有3次中國偵察氣球入侵日本領空，而為因應氣球或無人機侵犯領空，自衛隊應該鬆綁使用武器的標準，即使不屬於正當防衛等情況，也可以予以擊落。

    日本媒體指出，中國應是設想「台灣有事」，企圖實質支配釣魚台列嶼，才大幅增加運用無人機。（取自日本防衛省官網）

    日本媒體指出，中國應是設想「台灣有事」，企圖實質支配釣魚台列嶼，才大幅增加運用無人機。（取自日本防衛省官網）

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