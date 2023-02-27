抗議挪威風場侵害原民權利 瑞典環保少女偕伴封鎖能源部大門

瑞典環保少女童貝里（站立者）27日與數十名示威者堵住挪威石油與能源部的出入口，藉此抗議挪威政府在薩米人的傳統領域建風電機，侵犯薩米族的生存權。（法新社）

2023/02/27 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）周一（27日）聯合數十名活動人士堵住挪威石油與能源部的大門，抗議挪威政府在北歐原住民薩米人的傳統領域上建造風力發電機，已侵犯薩米族的生存權。

《路透》報導，童貝里指出，能源轉型的過程不應犧牲原住民的權利做為代價，「原住民權利、人權必須與氣候保護和氣候行動齊頭並進。這不能以犧牲某些人為代價來實現，那不是氣候正義」。

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挪威最高法院在2021年裁定，在挪威中部地區建造的2個風力發電場已侵犯薩米人的權利，違反國際公約保護原住民的相關條文，但風力發電機在1年4個月後仍繼續運行。當地的薩米人控訴，巨型風力發電機組運行的畫面和產生的噪音使動物們受到驚嚇，也破壞他們的古老傳統。

挪威石油與能源部表示，儘管最高法院作出裁決，但風力發電場的存在與否是一個複雜的法律問題，他們希望能找到解決方案，部長Terje Aasland在一份聲明中指出，能理解風力發電廠對薩米人的負擔，同時補充道，石油與能源部將竭盡所能地在短時間內解決此案。

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