為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    數千人走上街頭 葡萄牙民眾抗議高通膨生計艱難

    數千名葡萄牙民眾25日走上里斯本街頭，要求改善生活條件。（路透）

    數千名葡萄牙民眾25日走上里斯本街頭，要求改善生活條件。（路透）

    2023/02/26 17:55

    〔中央社〕高通膨使得人們更難維持生計之際，數千名葡萄牙民眾今天走上里斯本街頭，要求改善生活條件。

    路透社報導，葡萄牙是西歐最貧窮的國家之一，政府數據顯示，去年有超過50%的工人每月收入在1000歐元（約新台幣3萬2000元）之下。每月最低工資是760歐元。

    葡萄牙房價去年上漲18.7%成為30年來最大漲幅，租金也大幅上漲，部分原因是投機炒作，把房地產進一步推向泡沫化。

    根據保險經紀公司CIA Landlords研究，低工資和高租金讓里斯本成為世界最不適合居住城市排名第3名。葡萄牙8.3%的通貨膨脹率更加劇這個問題。

    在「公平生活」（Fair Life）運動發起的這項抗議活動中，26歲的程式設計師大衛（Vitor David）說，他希望有一天能搬回里斯本，但由於當地租金太貴，他不得不住在更遠的地方。

    最近從大學畢業、但仍處於失業狀態的賴斯（Jose Reis）說：「我們聚集在這裡是為了表達我們的心聲。」

    「公平生活」運動是由生活在里斯本較貧窮郊區的人發起，他們說，那些在通貨膨脹飆升之前已經是最脆弱的人，在持續的生活成本危機中受到的打擊最大。

    他們要求更多工資、對必需品價格設上限、以及政府出手打房。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日銀總裁：日本跟其他歐美國家不同 須保持超寬鬆政策
    2023/02/26 10:00

    日銀總裁：日本跟其他歐美國家不同 須保持超寬鬆政策
    IMF敦促各國央行 還不能放鬆通膨警戒
    2023/02/25 16:40

    IMF敦促各國央行 還不能放鬆通膨警戒
    通膨升溫！美國1月個人消費支出年增5.4％ 美股暴跌
    2023/02/24 22:44

    通膨升溫！美國1月個人消費支出年增5.4％ 美股暴跌
    不止蛋荒！進口蔬菜大缺貨 英國超市祭限購令
    2023/02/24 05:35

    不止蛋荒！進口蔬菜大缺貨 英國超市祭限購令
    抑制房價飆升 葡萄牙終止黃金簽證計畫
    2023/02/17 19:09

    抑制房價飆升 葡萄牙終止黃金簽證計畫
    要求加薪！2萬名葡萄牙教師上街抗議
    2023/01/15 21:17

    要求加薪！2萬名葡萄牙教師上街抗議
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播