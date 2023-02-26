狠心殺小三！日本上班族不倫釀悲劇 分屍竟藏與妻小住處......

日本靜岡縣近日發生分屍案，引發該國社會熱議。（圖翻攝自推特）

2023/02/26 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕日本近日驚傳一名人夫殘忍分屍小三，將屍塊任意棄置在自家陽台、汽車上的慘劇，引發該國社會熱烈討論，目前全案仍在調查中。

綜合日媒報導，居住在靜岡縣磐田市33歲女子伊藤亞佑美，本月21日被通報失蹤，警方23日在調查過程中找上與伊藤亞佑美有密切接觸、居住在沼津市的31歲上班族土屋勇貴，意外在其住家3樓陽台及座車發現女性屍塊，隨即依遺體遺棄罪嫌將其逮捕，並於24日移交檢方偵辦。

請繼續往下閱讀...

土屋勇貴坦承，死者就是21日失蹤的伊藤亞佑美，已婚的他與死者發生婚外情，事發當天2人發生口角，控制不住情緒的他拿起手邊的鈍器往死者頭上砸去，一不做二不休，再拿電線將受害者確實勒斃。

本案荒謬且駭人的是，土屋勇貴殺害伊藤亞佑美將其分屍後，竟將屍塊藏在與妻子、小孩同住的住家內，相關報導並未說明土屋勇貴的家人是否知道這件事。土屋勇貴的鄰居向警方表示，21日晚上聽到土屋家傳來類似剁東西的奇怪聲響，沒想到竟然是在分屍。

據悉，死者是一名單親媽媽，育有2子，2022年在公司結識土屋勇貴，發展出不倫關係。警方指出，女子的死因為頭部受到重擊及頸部遭勒導致的窒息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法