為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    進軍東南亞 南韓FA-50戰機獲馬來西亞18架訂單

    近日韓國航空宇宙產業株式會社宣布，其研發的「FA-50」輕型戰鬥機已獲得馬來西亞18架訂單。（歐新社）

    近日韓國航空宇宙產業株式會社宣布，其研發的「FA-50」輕型戰鬥機已獲得馬來西亞18架訂單。（歐新社）

    2023/02/25 22:55

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓軍火技術近年獲得不少關注，不少國家都爭相採購其武器。近日韓國航空宇宙產業株式會社（KAI）宣布，馬來西亞將採購18架其研發的「FA-50」輕型戰機，總金額高達9億2000萬美元（約新台幣282億元）。

    韓媒《朝鮮日報》24日報導，韓國航空宇宙產業株式會社（KAI）宣布，已與馬來西亞國防部簽署18架FA-50輕型戰機的訂單，總金額達9億2000萬美元，預計2026年起開始交付，該款FA-50也依照馬方需求，附加了空中加油能力。

    KAI表示，這次的競爭對手包含印度的光輝輕型戰機（Tejas）、巴基斯坦的梟龍戰機（JF-17）、俄羅斯米格-35戰機（MIG-35），與土耳其TAI的Hürkuş輕型攻擊機。最終仍由FA-50奪下訂單。且馬來西亞政府表示，未來可能還會添購18架同款戰機。

    早先KAI已經進軍東南亞市場，並向印尼、菲律賓、泰國等國提供多款戰機，而本次馬來西亞的FA-50則是目前最大一筆訂單。KAI也表示：「FA-50久經考驗的性能、運作效率和無縫銜接的後勤能力，在東南亞市場得到了高度評價。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》一代經典！美海軍主力F-18最快2025停產
    2023/02/25 20:34

    軍情動態》一代經典！美海軍主力F-18最快2025停產
    減少赤字 馬來西亞將對富人增稅
    2023/02/25 15:46

    減少赤字 馬來西亞將對富人增稅

    高雄市國樂團攜手曹雅雯打造嶄新型態《雅歌幻影》音樂會
    30年來首次！ 南北韓過往兩年往來人員歸零
    2023/02/24 11:57

    30年來首次！ 南北韓過往兩年往來人員歸零
    軍情動態》日本版「迅龍」計畫曝光 運輸機也能發射飛彈攻擊
    2023/02/22 23:21

    軍情動態》日本版「迅龍」計畫曝光 運輸機也能發射飛彈攻擊
    南韓最大在野黨黨魁涉弊 尹錫悅批准逮捕同意書
    2023/02/21 10:31

    南韓最大在野黨黨魁涉弊 尹錫悅批准逮捕同意書
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播