進軍東南亞 南韓FA-50戰機獲馬來西亞18架訂單

近日韓國航空宇宙產業株式會社宣布，其研發的「FA-50」輕型戰鬥機已獲得馬來西亞18架訂單。（歐新社）

2023/02/25 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕南韓軍火技術近年獲得不少關注，不少國家都爭相採購其武器。近日韓國航空宇宙產業株式會社（KAI）宣布，馬來西亞將採購18架其研發的「FA-50」輕型戰機，總金額高達9億2000萬美元（約新台幣282億元）。

韓媒《朝鮮日報》24日報導，韓國航空宇宙產業株式會社（KAI）宣布，已與馬來西亞國防部簽署18架FA-50輕型戰機的訂單，總金額達9億2000萬美元，預計2026年起開始交付，該款FA-50也依照馬方需求，附加了空中加油能力。

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KAI表示，這次的競爭對手包含印度的光輝輕型戰機（Tejas）、巴基斯坦的梟龍戰機（JF-17）、俄羅斯米格-35戰機（MIG-35），與土耳其TAI的Hürkuş輕型攻擊機。最終仍由FA-50奪下訂單。且馬來西亞政府表示，未來可能還會添購18架同款戰機。

早先KAI已經進軍東南亞市場，並向印尼、菲律賓、泰國等國提供多款戰機，而本次馬來西亞的FA-50則是目前最大一筆訂單。KAI也表示：「FA-50久經考驗的性能、運作效率和無縫銜接的後勤能力，在東南亞市場得到了高度評價。」

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