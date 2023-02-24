晶片法目的非自給自足 雷蒙多：要以高科技擊敗中國

美國商務部長雷蒙多表示，美國並非追求晶片自給自足或補貼競賽，而是為了取勝中國。（彭博、路透、本報合成）

2023/02/24 19:27

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國商務部長雷蒙多23日指出，美國無意在半導體領域尋求「自給自足」或「補貼競賽」，美國將持續號召全球盟友，加強半導體出口管制，以在高科技競賽中擊敗中國。

雷蒙多在喬治城大學演說指出，美國的目標是2030年前在美國設計、生產最先進晶片，並且成為「所有有能力生產先進晶片的公司，設有重要研發與量產業務的全球唯一國家」。

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不過她補充，「我們的目標不是要自給自足，不是要補貼競賽，我們當然不是要在美國生產所有晶片」；「我們絕不希望將我們自己與全球市場、競爭或貿易區隔開來。絕對不是，但我們希望贏得這場創新競賽，我們希望保護我們的國家安全和經濟未來。坦白說，我們需要處於更有利的地位，才能在這個競爭激烈且全球化的產業中引領世界」。

她指出，美國的目標是在2030年，至少擁有兩個大型先進邏輯晶圓廠聚落，每一個聚落包括一個強大的供應商生態系統、研發設施以及成千上萬員工。同時，美國將開發先進封測設施，並成為全球封測技術的全球領導者。

雷蒙多表示，美國已與歐洲、日本與韓國等盟友，針對如何依據美國「晶片與科學法」進行合作，展開討論。她認為美國將有「一段很長時間」依賴這些國家生產晶片。她說，「這是貿易、這是全球化，這全都OK，但我們不能容許的是當前的狀況，亦即依賴一、兩家公司生產我們國安需要的晶片，這是站不住腳的」。

她提到，「當92%的晶片都依賴台灣時，你別無選擇，在美國建造晶圓廠的成本高出在台灣的成本30%，但這是我們必須進行的一項國家安全投資」。

她說，半導體產業是獨一無二的，「其獨特之處在於它們的無所不在。半導體構成所有先進技術的基礎，從人工智慧、量子運算、雲端到大數據，這些技術中的每一項都可以用於人類福祉，或者落入壞人之手，恐被用於從未曾見過的惡意目的，這當中的利害關係不能再大了，這就是我們必須贏的原因」。

她指出，過去兩年，中國在一些半導體成熟製程的產量已佔逾全球80%，而美國汽車與醫療設備卻需要相關晶片，美國製造實力的萎縮已對國家安全造成威脅。

她說，「當我考慮我們與中國的競爭時，我們有一個進攻性與防禦性戰略，防禦性戰略是出口管制，不讓中國獲得我們超先進技術，但進攻性戰略更重要，就是投資美國」。

美國商務部長雷蒙多表示，美國並非追求晶片自給自足或補貼競賽，而是為了取勝中國。（彭博）

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