為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    晶片法目的非自給自足 雷蒙多：要以高科技擊敗中國

    美國商務部長雷蒙多表示，美國並非追求晶片自給自足或補貼競賽，而是為了取勝中國。（彭博、路透、本報合成）

    美國商務部長雷蒙多表示，美國並非追求晶片自給自足或補貼競賽，而是為了取勝中國。（彭博、路透、本報合成）

    2023/02/24 19:27

    〔編譯魏國金／綜合報導〕美國商務部長雷蒙多23日指出，美國無意在半導體領域尋求「自給自足」或「補貼競賽」，美國將持續號召全球盟友，加強半導體出口管制，以在高科技競賽中擊敗中國。

    雷蒙多在喬治城大學演說指出，美國的目標是2030年前在美國設計、生產最先進晶片，並且成為「所有有能力生產先進晶片的公司，設有重要研發與量產業務的全球唯一國家」。

    不過她補充，「我們的目標不是要自給自足，不是要補貼競賽，我們當然不是要在美國生產所有晶片」；「我們絕不希望將我們自己與全球市場、競爭或貿易區隔開來。絕對不是，但我們希望贏得這場創新競賽，我們希望保護我們的國家安全和經濟未來。坦白說，我們需要處於更有利的地位，才能在這個競爭激烈且全球化的產業中引領世界」。

    她指出，美國的目標是在2030年，至少擁有兩個大型先進邏輯晶圓廠聚落，每一個聚落包括一個強大的供應商生態系統、研發設施以及成千上萬員工。同時，美國將開發先進封測設施，並成為全球封測技術的全球領導者。

    雷蒙多表示，美國已與歐洲、日本與韓國等盟友，針對如何依據美國「晶片與科學法」進行合作，展開討論。她認為美國將有「一段很長時間」依賴這些國家生產晶片。她說，「這是貿易、這是全球化，這全都OK，但我們不能容許的是當前的狀況，亦即依賴一、兩家公司生產我們國安需要的晶片，這是站不住腳的」。

    她提到，「當92%的晶片都依賴台灣時，你別無選擇，在美國建造晶圓廠的成本高出在台灣的成本30%，但這是我們必須進行的一項國家安全投資」。

    她說，半導體產業是獨一無二的，「其獨特之處在於它們的無所不在。半導體構成所有先進技術的基礎，從人工智慧、量子運算、雲端到大數據，這些技術中的每一項都可以用於人類福祉，或者落入壞人之手，恐被用於從未曾見過的惡意目的，這當中的利害關係不能再大了，這就是我們必須贏的原因」。

    她指出，過去兩年，中國在一些半導體成熟製程的產量已佔逾全球80%，而美國汽車與醫療設備卻需要相關晶片，美國製造實力的萎縮已對國家安全造成威脅。

    她說，「當我考慮我們與中國的競爭時，我們有一個進攻性與防禦性戰略，防禦性戰略是出口管制，不讓中國獲得我們超先進技術，但進攻性戰略更重要，就是投資美國」。

    美國商務部長雷蒙多表示，美國並非追求晶片自給自足或補貼競賽，而是為了取勝中國。（彭博）

    美國商務部長雷蒙多表示，美國並非追求晶片自給自足或補貼競賽，而是為了取勝中國。（彭博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美商務部長：拚2030年建2大半導體聚落
    2023/02/24 10:27

    美商務部長：拚2030年建2大半導體聚落
    晶片圍堵水洩不通 中國致電荷蘭作困獸猶鬥
    2023/01/31 16:33

    晶片圍堵水洩不通 中國致電荷蘭作困獸猶鬥

    入主北台灣市政特區 最後上車機會
    晶片法案增政策彈性 不受中國牽制
    2022/10/06 05:30

    晶片法案增政策彈性 不受中國牽制
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播