2/24國際討厭香菜日！ 基因檢測公司︰厭惡程度跟DNA有關

2月24日這天為「國際討厭香菜日」（International I Hate Coriander Day）。（資料照）

2023/02/24 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕常在料理中被用作提味香料的「香菜」，其特殊的味道會讓人呈現兩極的反應，不是非常喜愛、就是厭惡至極，而厭惡香菜的民眾，甚至在2017年時將2月24日這天定為「國際討厭香菜日」（International I Hate Coriander Day）。對此，國外就有基因檢測公司向5萬人進行調查，結果發現人類對香菜兩極的反應與自身的DNA有關。

綜合外媒報導，一群極度痛恨香菜的人們，在2013年開辦一個名叫「我恨香菜」（I Hate Coriander） 的臉書粉專，至今已累積了28多萬名同樣厭惡香菜的粉絲追蹤，而該粉專更在2017年發起活動，將2月24日定為國際討厭香菜日，讓無論是討厭香菜的味道、氣味、感覺或外觀的人，可以在這天盡情表達對「最惡魔受詛咒的草藥」的仇恨言論。

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報導也指出，決定一個人是否會討厭香菜，其實是有一定的科學根據。美國一家名為「23andMe」的基因檢測公司，曾對此進行詳細的調查，並在比對了近5萬人的DNA後發現，會對香菜表達厭惡、形容它有令人作嘔味道的人們，其體內都有一種名為「OR6A2」的特殊基因，這類基因會讓人對於香菜的氣味特別敏感，也就是所謂的肥皂味。

此外，據統計遺傳學家埃里克森 （Nicholas Eriksson）率領的研究團隊在 2012 年發表的一份研究論文指出，OR6A2的基因在女性和歐洲人後裔中極為常見，這種基因可能是有助於檢測香菜肥皂味的嗅覺受體，估計大約有10%的人終生都會受到這種基因影響，進而對香菜烙印著味道難聞的負面印象。

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