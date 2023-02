日本海邊「巨大鐵蛋」真相曝光！ 專家︰它只是顆海洋浮標

2023/02/24 13:46

〔即時新聞/綜合報導〕日本靜岡縣濱松市的一處海岸,近期被民眾發現有一顆巨大的鐵球出現,事後日媒的報導影片被分享到網上,意外引發海外網友熱議,並被笑稱是「七龍珠」、「哥吉拉蛋」、「外星來的東西」等。經過防爆小組確認後,該物體並無爆裂危險,且有專家出面表示它只是一顆海洋浮標。

綜合外媒報導,日本濱松市當地一名女子21日外出散步時,在住家附近一處名為遠洲灘的海邊沙灘上發現這顆外表直徑1.5公尺、大致呈淺黃色的巨大生鏽鐵球,而女子在返家後越想越不對勁,便在當日前往警局報案。警方獲報後不敢大意,立即對現場周邊進行封鎖管制,並出動約30多名的防爆處理小組與X光掃描器進行調查。

請繼續往下閱讀...

報導指出,在經過防爆處理小組進行5次X光檢查顯示,已確認鐵球內部中空,並任何無爆裂危險,而靜岡縣當局也在昨(23)日上午展開移除作業,鐵球被當作一般漂浮物進行搬運,將由當局保管一陣子再做處理。鐵球被起重機吊起時,官方人員順帶對它進行測量,結果發現它重量大約有300公斤,因此推測可能是國外製造的海洋調查用浮標。

不過官方人員也提到,浮標內部通常會填充使其漂浮的材料,並非完全呈現中空,且鐵球上沒有找到來源的相關標記或型號,因此目前無法具體確定它究竟是何種浮標殘骸。

這顆巨大鐵球的相關報導影片被傳到推特等網路社群後,引發海外網友熱烈討論,有些網友表示它很長得像「哥吉拉蛋」(Godzilla egg)、日本動畫《七龍珠》裡神祕球體或是龍珠,也有人說它是「來自外星的東西」。

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat -- but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw