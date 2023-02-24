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    日本海邊「巨大鐵蛋」真相曝光！ 專家︰它只是顆海洋浮標

    近期日本濱松海邊發現一顆大鐵球，有專家出面表示它只是一顆海洋浮標。（圖擷取自@NHKWORLD_News推特）

    近期日本濱松海邊發現一顆大鐵球，有專家出面表示它只是一顆海洋浮標。（圖擷取自@NHKWORLD_News推特）

    2023/02/24 13:46

    〔即時新聞／綜合報導〕日本靜岡縣濱松市的一處海岸，近期被民眾發現有一顆巨大的鐵球出現，事後日媒的報導影片被分享到網上，意外引發海外網友熱議，並被笑稱是「七龍珠」、「哥吉拉蛋」、「外星來的東西」等。經過防爆小組確認後，該物體並無爆裂危險，且有專家出面表示它只是一顆海洋浮標。

    綜合外媒報導，日本濱松市當地一名女子21日外出散步時，在住家附近一處名為遠洲灘的海邊沙灘上發現這顆外表直徑1.5公尺、大致呈淺黃色的巨大生鏽鐵球，而女子在返家後越想越不對勁，便在當日前往警局報案。警方獲報後不敢大意，立即對現場周邊進行封鎖管制，並出動約30多名的防爆處理小組與X光掃描器進行調查。

    報導指出，在經過防爆處理小組進行5次X光檢查顯示，已確認鐵球內部中空，並任何無爆裂危險，而靜岡縣當局也在昨（23）日上午展開移除作業，鐵球被當作一般漂浮物進行搬運，將由當局保管一陣子再做處理。鐵球被起重機吊起時，官方人員順帶對它進行測量，結果發現它重量大約有300公斤，因此推測可能是國外製造的海洋調查用浮標。

    不過官方人員也提到，浮標內部通常會填充使其漂浮的材料，並非完全呈現中空，且鐵球上沒有找到來源的相關標記或型號，因此目前無法具體確定它究竟是何種浮標殘骸。

    這顆巨大鐵球的相關報導影片被傳到推特等網路社群後，引發海外網友熱烈討論，有些網友表示它很長得像「哥吉拉蛋」（Godzilla egg）、日本動畫《七龍珠》裡神祕球體或是龍珠，也有人說它是「來自外星的東西」。

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