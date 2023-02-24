俄亥俄州列車出軌事件 疑氯乙烯釀43000隻水生動物死亡

美國俄亥俄州月初發生的列車出軌事件，造成有毒氣體氯乙烯意外排放，當地居民人心惶惶。（法新社）

2023/02/24 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州3日發生列車出軌意外，意外讓致癌氣體「氯乙烯」暴露到環境中。雖然當局透過受控方式引爆，期望這些有毒物質會因此快速燃燒殆盡。然而，日前俄州自然資源部（ODNR）透露，粗估有多達43000隻水生動物死亡的記錄，雖然沒有直接證據顯示是氯乙烯造成，但許多民眾仍認為有毒物質確實造成了傷害。

綜合外媒報導，美國俄亥俄州3日發生了列車出軌的意外，其中5節車廂中載有一種高度易燃的致癌氣體「氯乙烯」。6日，當局在專家和急救人員監督下，以受控方式排放氣體，並故意點燃。造成這起事故的諾福克南方鐵路公司（Norfolk Southern）表示，爆炸會使有毒物質在排出過程中快速燃燒殆盡。

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然而，日前俄亥俄州自然資源部（ODNR）負責人默茨（Mary Mertz）在記者會上透露，附近溪流中發現粗估總計43000隻魚、兩棲動物、甲殼類以及其他水生動物死亡。雖然默茨說，沒有任何證據直接顯示，水生動物大量死亡是受到氯乙烯意外排放所導致，但河流生態系統需要一點時間才能恢復。

而目前官方尚未收到陸生動物死亡的記錄，然而當地居民仍然擔心致癌氣體會對牲畜及也生動物造成影響。有民眾表示，她發現自己養的雞出現癲癇、停止行走的症狀，她認為就是因為氯乙烯害她的雞生病，更強調過去這些動物都很健康。

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