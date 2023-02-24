世銀新總裁人選 華府將提名萬事達卡前執行長

2023/02/24 05:36

〔中央社〕美國總統拜登（Joe Biden）今天表示，華府將提名萬事達卡（Mastercard）前執行長彭安杰（Ajay Banga）作為世界銀行（World Bank）總裁候選人。

法新社報導，世界銀行剛開始接受候選人提名，相關程序預計持續至3月29日，而世銀表示「強烈」鼓勵女性候選人。

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世銀總裁通常由美國人擔任，國際貨幣基金（IMF）習慣上則由歐洲人領導。

63歲的彭安杰是印度裔美國人，現為泛大西洋投資集團（General Atlantic）副董事長。

白宮在聲明中表示，彭安杰擔任過萬事達卡執行長，也曾服務於美國紅十字會（American Red Cross）、卡夫食品（Kraft Foods）、陶氏公司（Dow Inc）董事會。

拜登在聲明中表示，彭安杰具備「動員公私部門資源，來處理氣候變遷等當代最緊迫挑戰的重要經驗」。

世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）上週表示，將於6月30日卸任，距離任期屆滿早將近一年的時間。氣候倡議人士先前以馬爾帕斯未妥善因應氣候危機為由，呼籲將他趕下台。1120224

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