突破90公里防線！馬立波俄軍遭連炸 傳烏軍動用GLSDB炸彈

GLSDB是由波音與SAAB公司合作開發，將空用的GBU-39與一般火箭彈體整合開發而成，射程可達150公里。（取自SAAB官網）

2023/02/23 21:06

〔記者陳成良／台北報導〕去年5月淪陷的烏克蘭南部戰略港市馬立波（Mariupol），當地的俄軍目標近日接連被炸，由於馬立波距離烏軍戰線已超出現有已知烏軍彈藥的攻擊射程，外國軍聞網站推測，烏軍可能已開始動用由美國增援、射程150公里的「陸射小直徑炸彈」（GLSDB）!

美國網媒The Drive知名的軍武新聞「戰區」（The War Zone）報導，當地時間22日晚上10點30分到凌晨12點，馬立波遭到11次襲擊。俄軍在馬立波機場彈藥庫、港口第18號碼頭3號彈藥庫、軍營等目標都發生爆炸。

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報導提到，馬立波距離烏軍戰線大約80-90公里，而烏軍原本供「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）發射的火箭彈，有效精準射程只有70公里，同時烏軍已經沒有幾發「圓點U」（Tochka U）彈道飛彈（射程120公里）。因此，實際上，烏軍根本無法打擊馬立波的俄軍彈藥庫和軍營等目標。

報導指出，烏軍這一次火力襲擊打得俄軍措手不及，完全沒有防備。因此有消息指稱，美國已經向烏克蘭提供了GLSDB彈。在2022年12月，美國批准軍援烏克蘭GLSDB，現在應該是已經到貨了。

GLSDB是由波音及瑞典國防企業「紳寶」（SAAB）共同研發，本質上是由M26火箭彈體與波音開發的GBU-39小口徑炸彈（SDB）整合而成，可由烏軍手上的M270或「海馬斯」兩種多管火箭發射系統（MLRS）發射，無需開發新的發射系統，最大射程150公里，彌補了烏軍缺乏有效打擊俄軍戰線後方遠距離武器的不足，跨過美國設下的軍援「紅線」。

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The Ukrainian army reportedly used new types of ammunition for the MLRS. Mass shelling was seen in a number of far cities of Donbass. Air defense was actively working over Donetsk. In total, more than 30 explosions occurred.



Mariupol is under attack. There were more than 15… https://t.co/s69TZ3bTvV pic.twitter.com/6fRetLkOLT — Russian Market （@runews） February 21, 2023

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