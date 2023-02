突破90公里防線！馬立波俄軍遭連炸 傳烏軍動用GLSDB炸彈

2023/02/23 21:06

〔記者陳成良/台北報導〕去年5月淪陷的烏克蘭南部戰略港市馬立波(Mariupol),當地的俄軍目標近日接連被炸,由於馬立波距離烏軍戰線已超出現有已知烏軍彈藥的攻擊射程,外國軍聞網站推測,烏軍可能已開始動用由美國增援、射程150公里的「陸射小直徑炸彈」(GLSDB)!

美國網媒The Drive知名的軍武新聞「戰區」(The War Zone)報導,當地時間22日晚上10點30分到凌晨12點,馬立波遭到11次襲擊。俄軍在馬立波機場彈藥庫、港口第18號碼頭3號彈藥庫、軍營等目標都發生爆炸。

報導提到,馬立波距離烏軍戰線大約80-90公里,而烏軍原本供「海馬斯」高機動性多管火箭系統(HIMARS)發射的火箭彈,有效精準射程只有70公里,同時烏軍已經沒有幾發「圓點U」(Tochka U)彈道飛彈(射程120公里)。因此,實際上,烏軍根本無法打擊馬立波的俄軍彈藥庫和軍營等目標。

報導指出,烏軍這一次火力襲擊打得俄軍措手不及,完全沒有防備。因此有消息指稱,美國已經向烏克蘭提供了GLSDB彈。在2022年12月,美國批准軍援烏克蘭GLSDB,現在應該是已經到貨了。

GLSDB是由波音及瑞典國防企業「紳寶」(SAAB)共同研發,本質上是由M26火箭彈體與波音開發的GBU-39小口徑炸彈(SDB)整合而成,可由烏軍手上的M270或「海馬斯」兩種多管火箭發射系統(MLRS)發射,無需開發新的發射系統,最大射程150公里,彌補了烏軍缺乏有效打擊俄軍戰線後方遠距離武器的不足,跨過美國設下的軍援「紅線」。

