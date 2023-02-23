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    吵有用？俄軍與傭兵內鬥 瓦格納頭頭：彈藥供應暫獲解決

    瓦格納集團創辦人普里格津近日一再度控訴俄國軍方拒絕提供彈藥給瓦格納的戰士。（美聯社檔案照）

    瓦格納集團創辦人普里格津近日一再度控訴俄國軍方拒絕提供彈藥給瓦格納的戰士。（美聯社檔案照）

    2023/02/23 20:01

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）近日連番痛批俄軍高層不給彈藥，22日發布一張數十名瓦格納傭兵死亡照片並指他們死於「砲彈饑荒」，呼籲俄羅斯人施壓正規軍分享更多彈藥給他的軍團。據普里格津最新說法，問題已暫時得到解決。

    據俄羅斯《URA-RU》新聞網報導，普里格津23日在其Telegram頻道發文稱，在投訴之後，瓦格納的戰士將獲得彈藥。他說：「今天早上6點，他們報告說彈藥已經開始運送，火車可能已經開始移動了。」普里格津也感謝所有幫助過他的人。

    普里格津先前指控，俄國國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）和參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）兩位國家最高軍事首長，刻意不提供彈藥給他旗下的戰士，同時企圖摧毀瓦格納，並指這無異於叛國。

    俄羅斯國防部隨後否認阻止彈藥供應，稱普里格津的指控無中生有。據《URA-RU》報導，後來克里姆林宮做出相關指示後，普里格津才聲稱彈藥供應問題暫獲解決。

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