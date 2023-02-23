吵有用？俄軍與傭兵內鬥 瓦格納頭頭：彈藥供應暫獲解決
2023/02/23 20:01
〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）近日連番痛批俄軍高層不給彈藥，22日發布一張數十名瓦格納傭兵死亡照片並指他們死於「砲彈饑荒」，呼籲俄羅斯人施壓正規軍分享更多彈藥給他的軍團。據普里格津最新說法，問題已暫時得到解決。
據俄羅斯《URA-RU》新聞網報導，普里格津23日在其Telegram頻道發文稱，在投訴之後，瓦格納的戰士將獲得彈藥。他說：「今天早上6點，他們報告說彈藥已經開始運送，火車可能已經開始移動了。」普里格津也感謝所有幫助過他的人。
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普里格津先前指控，俄國國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）和參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）兩位國家最高軍事首長，刻意不提供彈藥給他旗下的戰士，同時企圖摧毀瓦格納，並指這無異於叛國。
俄羅斯國防部隨後否認阻止彈藥供應，稱普里格津的指控無中生有。據《URA-RU》報導，後來克里姆林宮做出相關指示後，普里格津才聲稱彈藥供應問題暫獲解決。