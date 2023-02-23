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    德國狂歡節火力全開！ 花車諷刺普廷「泡在烏克蘭鮮血浴缸」

    俄國總統普廷沐浴在象徵烏克蘭國旗黃藍色浴缸中，並用滿到溢出來的鮮血為自己刷洗身軀。（路透）

    俄國總統普廷沐浴在象徵烏克蘭國旗黃藍色浴缸中，並用滿到溢出來的鮮血為自己刷洗身軀。（路透）

    2023/02/23 17:29

    〔即時新聞／綜合報導〕德國西部大城科隆（Cologne）近期舉辦一年一度的狂歡節（Karneval）活動，有成千上萬的民眾會一起上街頭歡慶。而在活動重頭戲之一的「玫瑰星期一」（Rosenmontag，Rose Monday），遊行隊伍更是出現不少政治味濃厚的大型花車，其中又以諷刺下令入侵烏克蘭的俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）居多。

    綜合外媒報導，德國科隆狂歡節為僅次於聖誕節的重要傳統節日，並在為期一週的慶祝活動中，會舉辦不少大型花車遊行，讓民眾一起上街慶祝。就在20日，來到狂歡節最高潮的「玫瑰星期一」，許多熱門時事與人物都會成為遊行花車的主角，包括俄烏戰爭、德國的國際關係、全球知名政治人物或富豪，都會被設計成創意十足的嘲諷形象。

    報導指出，在今年的狂歡節遊行花車主角中，又以嘲諷俄國總統普廷的花車居多，包括與紅色惡魔親密熱吻、身穿軍裝後再怒氣衝衝指控西方各國是納粹、裝扮成吸血鬼模樣並將地球置於絞肉機之下，甚至還有將他架在支架上，屁股被踢出腳印；或者是一臉享受地，全裸泡在象徵烏克蘭國旗黃藍色浴缸中，並用滿到溢出來的鮮血為自己刷洗。

    另據報導提到，俄烏戰爭即將屆滿1週年，這場戰爭至少造成8千名烏克蘭平民死亡，而聯合國人權辦公室也表示，這些數據僅僅是有被記錄下來的「冰山一角」，推測還有數千人早已不幸離世。對此，人權辦公室指控俄羅斯違反戰爭法，並犯下了令人難以饒恕的「戰爭罪」（War crime），必須到國際法律制裁，不過全被俄羅斯進行強烈否認。

    今年德國科隆狂歡節的遊行花車主角中，以嘲諷俄國總統普廷的花車居多。該圖為普廷與惡魔上演知名的「社會主義兄弟之吻」。（路透）

    今年德國科隆狂歡節的遊行花車主角中，以嘲諷俄國總統普廷的花車居多。該圖為普廷與惡魔上演知名的「社會主義兄弟之吻」。（路透）

    俄國總統普廷身穿軍裝，手上配戴「Z字」臂章，並怒氣衝衝指控西方各國是納粹。（路透）

    俄國總統普廷身穿軍裝，手上配戴「Z字」臂章，並怒氣衝衝指控西方各國是納粹。（路透）

    俄國總統普廷裝扮成吸血鬼模樣，並用雙手將地球（世界）置於絞肉機之下。（路透）

    俄國總統普廷裝扮成吸血鬼模樣，並用雙手將地球（世界）置於絞肉機之下。（路透）

    歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）拿著印有歐盟旗幟的雨傘，抵禦俄國總統普廷口中的惡氣。（路透）

    歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）拿著印有歐盟旗幟的雨傘，抵禦俄國總統普廷口中的惡氣。（路透）

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