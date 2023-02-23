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    出高價買春竟是考驗 開門見未婚夫急跪求原諒

    準新郎與網紅設局測試未婚妻的忠誠度，結果大失敗，兩人婚姻告吹。（圖片擷取自抖音@soniaolauzoma）

    準新郎與網紅設局測試未婚妻的忠誠度，結果大失敗，兩人婚姻告吹。（圖片擷取自抖音@soniaolauzoma）

    2023/02/23 13:07

    〔即時新聞／綜合報導〕網路上許多情侶實測影片，會透過設局考驗兩人感情是否堅定。日前，奈及利亞一名準新郎找上抖音網紅Sonia幫他測試未婚妻的忠誠度，沒想到未婚妻真的答應網紅假扮的賣淫集團，到一家旅館赴約。打開房門後，未婚妻看到準新郎出現，連忙下跪痛哭求原諒，卻無法彌補任何傷害，最終兩人解除婚約。

    根據馬來西亞《詩華日報》報導，奈及利亞一名準新郎原定今年4月結婚，在正式踏入婚姻前他決定先測試未婚妻的忠誠度，於是他找上抖音網紅Sonia一起設計了騙局。Sonia假扮成賣淫集團成員，透過網路連絡上未婚妻，並以高價詢問能否與其發生性關係，沒想到她不但欣然接受，並約定在一間旅館碰面。

    從影片中可以看到，未婚妻打開房門的那一剎那，看到Sonia才驚覺自己被設局，一度情緒激動的想要衝上去跟Sonia理論。直到看到未婚夫崩潰蜷縮在角落，未婚妻來到跟前下跪求原諒，然而這也挽回不了準新郎破碎的心。最終新郎仍然無法釋懷，決定放棄這段婚姻。

    @soniaolauzoma

    ♬ original sound - Sonia’sofficial

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