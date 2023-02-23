韋伯太空望遠鏡拍到早期宇宙的巨大星系 專家驚：這不應該存在

韋伯太空望遠鏡拍到了120多億光年外的6個巨大星系，幫助科學家回到135億年前大爆炸後不久的宇宙起源狀態，但這觀測結果讓天文學家大吃一驚，在大爆炸後僅5至7億年後，竟出現與銀河系差不多大小的星系。（路透）

2023/02/23 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）幫助天文學家拍到了120多億光年外的6個巨大星系，但所拍到的東西讓天文學家大吃一驚，因為這距大爆炸僅5-7億年，理論上是不可能存在如此巨大星系，打破人類對宇宙的理解。

《自然》（Nature）雜誌22日刊登有關韋伯太空望遠鏡觀測的最新研究，韋伯太空望遠鏡拍到了120多億光年外的6個巨大星系，幫助科學家回到135億年前大爆炸後不久的宇宙起源狀態，但這觀測結果讓天文學家大吃一驚，在大爆炸後僅5至7億年後，竟出現與銀河系差不多大小的星系。

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天文學家團隊稱它們為「宇宙破壞者」（universe breakers），研究團隊成員之一、科羅拉多大學波德分校天體物理學助理教授尼爾森（Erica Nelson）表示：「這些星系不應該有時間形成。」因為這些星系是如​​此巨大，完全顛覆了人類的宇宙學理論，這意味著要不需要改變模型，要不需要從根本上重新思考對星系形成的理論。

這些測量結果仍然需要透過進一步的觀察來跟進，以確認其質量和它的位置，尼爾森指出，即使其中只有一個星系是真實存在的，也將突破人類對宇宙學理解的極限。

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