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    美海陸司令暗示「台灣有事」將攻擊共軍艦艇 國台辦這樣回應

    針對美國官員籲加大挺台力度，還有軍方高層暗示「台灣有事」時將攻擊解放軍艦艇，中國國台辦發言人朱鳳蓮22日作出回應。（翻攝直播）

    針對美國官員籲加大挺台力度，還有軍方高層暗示「台灣有事」時將攻擊解放軍艦艇，中國國台辦發言人朱鳳蓮22日作出回應。（翻攝直播）

    2023/02/22 21:38

    〔即時新聞／綜合報導〕台海局勢近年受到關注，近日有美國官員籲加大挺台力度，還有軍方高層表示擬在印太地區考慮擴大使用「巡弋彈藥」（loitering munitions，也被稱「自殺無人機」），暗示「台灣有事」時將攻擊解放軍艦艇，引發外界熱議。對此，中國國台辦今天（22日）作出回應，稱美方此舉「只會禍害台灣」。

    美國參眾議院多名重量級議員本月16日聯合致函總統拜登，強調支持台灣的必要，並呼籲在2024財政年度預算的國務院外國軍事融資（FMS）項目中，編列20億美元（約609億新台幣）提供台灣無償軍援。

    此外，美國海軍陸戰隊司令柏格（David Berger）近日接受《日經亞洲》專訪時表示，將在印太地區考慮擴大使用「巡弋彈藥」，這些武器在台海危機中可用以部署對抗中國軍艦。當被問及美軍在台海衝突情況下會否在前線作戰時，柏格也不諱言「我會說是可能的」。

    對此，國台辦發言人朱鳳蓮今主持例行記者會，被媒體問及上述2件事時，朱鳳蓮回應稱：「樹欲靜而風不止。美方政客的言論充分表明，美國反華勢力出於自身利益，縱容支持『台獨』分裂勢力冒險挑釁，挑動台海緊張局勢，目的是藉台灣問題遏制中國發展進步，損害中華民族利益，阻撓中華民族復興。這也充分證明民進黨當局妄圖『倚美謀獨』，只會禍害台灣，給台灣同胞帶來災難。」

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