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    驚悚影片曝！摩天輪故障「車廂360度狂轉」 遊客差點甩飛嚇爆

    美國佛州一處博覽會活動發生摩天輪故障事件，許多車廂突然360度瘋狂翻轉。（圖擷取自推特）

    美國佛州一處博覽會活動發生摩天輪故障事件，許多車廂突然360度瘋狂翻轉。（圖擷取自推特）

    2023/02/22 19:33

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州（Florida）一處博覽會的摩天輪17日故障，許多遊客受困在不斷上下翻轉的車廂中，所有人死命抓著欄杆，所幸造成死亡悲劇，但有乘客受傷，驚悚瞬間全被錄下。

    綜合外媒報導，博覽會名叫Enterprise Ride的類摩天輪遊樂設施突然故障，從畫面中能看到，好幾個車廂開始360度瘋狂翻轉，車廂屬於半開放式，也沒有安全帶，乘客只能拚命抓住欄杆，一個不小心就有可能被甩飛到地面。

    女乘客潔妮（Janine）驚恐回憶說，帶9歲兒子到博覽會玩，沒想到碰上了遊樂設施故障，當時整個車廂顛倒過來，她立刻大喊「快停下來」向工作人員示警，最後身體出現了好幾片瘀傷。也有遊客透露，他們只能拚命抓著欄杆，完全不知道接下來會發生什麼事，車廂縫隙大到讓人隨時都可能被甩出去。

    遊樂園負責人回應，故障發生後以最安全、快速的方式讓乘客離開車廂，目前設施持續關閉當中，徹底檢查故障原因。

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