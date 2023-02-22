驚悚影片曝！摩天輪故障「車廂360度狂轉」 遊客差點甩飛嚇爆

美國佛州一處博覽會活動發生摩天輪故障事件，許多車廂突然360度瘋狂翻轉。（圖擷取自推特）

2023/02/22 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州（Florida）一處博覽會的摩天輪17日故障，許多遊客受困在不斷上下翻轉的車廂中，所有人死命抓著欄杆，所幸造成死亡悲劇，但有乘客受傷，驚悚瞬間全被錄下。

綜合外媒報導，博覽會名叫Enterprise Ride的類摩天輪遊樂設施突然故障，從畫面中能看到，好幾個車廂開始360度瘋狂翻轉，車廂屬於半開放式，也沒有安全帶，乘客只能拚命抓住欄杆，一個不小心就有可能被甩飛到地面。

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女乘客潔妮（Janine）驚恐回憶說，帶9歲兒子到博覽會玩，沒想到碰上了遊樂設施故障，當時整個車廂顛倒過來，她立刻大喊「快停下來」向工作人員示警，最後身體出現了好幾片瘀傷。也有遊客透露，他們只能拚命抓著欄杆，完全不知道接下來會發生什麼事，車廂縫隙大到讓人隨時都可能被甩出去。

遊樂園負責人回應，故障發生後以最安全、快速的方式讓乘客離開車廂，目前設施持續關閉當中，徹底檢查故障原因。

#21Feb | Terrorífica escena en parque de #Tampa ????



El viernes 17 de febrero en Florida State Fair, la atracción Enterprise Ride sufrió un desajuste, haciendo que algunos vagones dieran volteretas con familias en su interior.



Algunas personas presentaron heridas leves. pic.twitter.com/c0c8kZtijw — Miami Diario （@miami_diario） February 21, 2023

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