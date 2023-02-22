為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    普廷國情咨文演講期間 國家電視台疑遭駭客攻擊畫面停滯

    俄羅斯總統普廷（見圖）發表國情咨文演說時，俄國營全俄國家電視廣播公司（VGTRK）網站和Smotrim線上平台疑遭駭客攻擊，造成一度無法觀看直播。（法新社）

    俄羅斯總統普廷（見圖）發表國情咨文演說時，俄國營全俄國家電視廣播公司（VGTRK）網站和Smotrim線上平台疑遭駭客攻擊，造成一度無法觀看直播。（法新社）

    2023/02/22 12:04

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭將屆滿1年前夕，俄羅斯總統普廷當地時間21日向國會議員、政治與軍事菁英發表國情咨文演講，指控美國為首的西方國家煽動衝突及威脅俄國，然而這場重要演說轉播時疑遭駭客攻擊，導致多個身在不同地點的記者無法進入全俄國家電視廣播公司（VGTRK）網站或Smotrim線上平台觀看直播。

    綜合外媒報導，普廷21日發表國情咨文演講，宣布暫停參與「新戰略武器裁減條約」（New START），演講期間國營全俄國家電視廣播公司（VGTRK）網站和Smotrim線上平台轉播畫面，突然出現「錯誤500」（mistake 500）或正在進行技術工作等資訊，造成身處不同地點的外媒記者，無法進入網站觀看普廷演說，外界推測疑遭駭客攻擊網站後癱瘓。

    目前俄羅斯官方尚未對外證實是否遭受駭客攻擊。國營的俄羅斯新聞社（Ria Novosti）指出，國家電視台網站故障原因為遭到「分散式阻斷服務」（DDoS，指藉大流量數據試圖癱瘓網站）所致。

    與此同時，俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的團隊聲稱，國家電視台確實遭到DDoS攻擊。據悉，普廷正式開始演說前不久，各大國家電視台都有播放了1段技術測試片段，並指出該國所有11個時區的國家電視頻道皆有直播。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    普廷國情咨文 警告將進行核測試
    2023/02/22 05:30

    普廷國情咨文 警告將進行核測試
    都是別人錯！普廷控美國與西方是罪魁禍首 俄「被迫用武力阻止」
    2023/02/21 20:45

    都是別人錯！普廷控美國與西方是罪魁禍首 俄「被迫用武力阻止」

    升息避風港！朱岳中：特別股享息利雙收
    克里姆林宮宣布 普廷今將發表重要演講說明戰爭最新計畫
    2023/02/21 11:46

    克里姆林宮宣布 普廷今將發表重要演講說明戰爭最新計畫
    能信嗎？以色列前總理爆料 普廷當面承諾「不殺澤倫斯基」
    2023/02/05 21:19

    能信嗎？以色列前總理爆料 普廷當面承諾「不殺澤倫斯基」

    台八夯劇出現「這款」竟讓女演員搶著用
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播