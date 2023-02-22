普廷國情咨文演講期間 國家電視台疑遭駭客攻擊畫面停滯

俄羅斯總統普廷（見圖）發表國情咨文演說時，俄國營全俄國家電視廣播公司（VGTRK）網站和Smotrim線上平台疑遭駭客攻擊，造成一度無法觀看直播。（法新社）

2023/02/22 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭將屆滿1年前夕，俄羅斯總統普廷當地時間21日向國會議員、政治與軍事菁英發表國情咨文演講，指控美國為首的西方國家煽動衝突及威脅俄國，然而這場重要演說轉播時疑遭駭客攻擊，導致多個身在不同地點的記者無法進入全俄國家電視廣播公司（VGTRK）網站或Smotrim線上平台觀看直播。

綜合外媒報導，普廷21日發表國情咨文演講，宣布暫停參與「新戰略武器裁減條約」（New START），演講期間國營全俄國家電視廣播公司（VGTRK）網站和Smotrim線上平台轉播畫面，突然出現「錯誤500」（mistake 500）或正在進行技術工作等資訊，造成身處不同地點的外媒記者，無法進入網站觀看普廷演說，外界推測疑遭駭客攻擊網站後癱瘓。

請繼續往下閱讀...

目前俄羅斯官方尚未對外證實是否遭受駭客攻擊。國營的俄羅斯新聞社（Ria Novosti）指出，國家電視台網站故障原因為遭到「分散式阻斷服務」（DDoS，指藉大流量數據試圖癱瘓網站）所致。

與此同時，俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的團隊聲稱，國家電視台確實遭到DDoS攻擊。據悉，普廷正式開始演說前不久，各大國家電視台都有播放了1段技術測試片段，並指出該國所有11個時區的國家電視頻道皆有直播。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法