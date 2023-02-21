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    友情的小船徹底沉了？ 德國狂歡節現場驚見「巨大辱華花車」

    近期德國西部城市科隆（Cologne）舉辦一年一度的狂歡節活動，其中這台花車引起不少使用華文的網友關注。（圖擷取自@__Inty__推特）

    近期德國西部城市科隆（Cologne）舉辦一年一度的狂歡節活動，其中這台花車引起不少使用華文的網友關注。（圖擷取自@__Inty__推特）

    2023/02/21 14:25

    〔即時新聞／綜合報導〕近期德國西部城市科隆（Cologne）正在舉辦一年一度的狂歡節活動，這個在德國僅次於耶誕節的重要傳統節日，會持續慶祝整整一個星期，而在這期間更會舉行不少大型花車的遊行，並邀請成千上萬民眾一起上街歡慶。不過在現場眾多花車中，有一台花車造形被不少網友笑稱根本是在「辱華」。

    綜合外媒報導，14日為德國狂歡節活動進行到名為「玫瑰星期一」（Rosenmontag）的時間，在這天出現的遊行花車，出線不少嘲諷意味十足、令人會心一笑的創意設計，像是俄國總統普廷（Vladimir Putin）與魔鬼親密熱吻、美國前總統川普（DonaldTrump）穿著潛水裝浮出水面、億萬富翁馬斯克（Elon Musk）變成007知名反派「惡魔黨」首腦等。

    其中被不少使用華文的網友議論紛紛的花車，為德國總理蕭茲（Olaf Scholz）被下半身變成黃色章魚的中國國家主席習近平使用觸手緊緊握住的模樣。對此不少網友揶揄，「中方表示強烈譴責」、「本意是辱德的，但是華已經炸了」、「你遲早要辱華的，何不現在就辱」、「這是用什麽材料做的？感覺很好玩」、「和台灣人感受一樣，被中國綁架的德國政府」。

    另有少部分翻牆的中國網友與華裔網友留言表示，「中國國內網友發聲：抵制德國」、「辱包，國內媒體屁都不敢放一個」、「辱包和辱共不等於辱華啦，請分開謝謝」、「看了這個才知道，中國國內的新聞都是假的」、「我們不想被代表，往死辱他自己就可以！」、「假如我沒說錯的話，花車的意思是，習是隻八爪章魚，心黑手毒，到處都要伸手管，操縱別人」。

    這台造形花車是以德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與中國國家主席習近平的政治關係所設計而成的。（美聯社）

    這台造形花車是以德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與中國國家主席習近平的政治關係所設計而成的。（美聯社）

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