土敘強震後出現「一條300公里裂縫」 路透︰幾乎等於1個台灣

〔即時新聞/綜合報導〕土敘邊境6日發生7.8百年地震與強烈餘震,導致土耳其與敘利亞北部的斷層水平錯動,大地更是出現像是被人撕開的2條巨大裂縫。而在裂縫兩端的部分土地,甚至橫向位移多達7公尺,其中較常的裂縫位在土耳其南部,綿延將近300公里,幾乎等於台灣本島的總長度;而另一條長度較短,但也有約125公里長。

據《路透社》 報導,美國航太總署(NASA)噴氣推進實驗室的地球物理學家費爾汀(Eric Fielding)表示,土耳其發生的都是非常強烈的地震,「這些地震從地底的幾條斷層帶往上破裂至地表」,並指出強震導致地表破裂的長度和震級,與 1906 年摧毀舊金山的地震十分相似。

而英國地震火山與構造觀測模擬中心(COMET)負責人賴特(Tim Wright),先前曾向「Space.com」表示,強震後地表被撕裂出2條「迄今所見過最長的裂縫」之一,其中較長的裂縫,由靠近地中海的土敘邊界向東北方延伸300公里;第二條裂縫則在土耳其南部,由西向東延伸125公里,其中有一部分與第一條裂縫呈現平行。

另據加州理工學院專家米林納(Chris Milliner)提供的數據顯示,裂縫兩側的大地互朝相反方向「水平移動」。規模7.8主震時間較長位移達5公尺,後續7.5強震的時間則較短,導致部分地區地面位移多達7公尺。而大地的位移,能從強震發生前後的衛星圖像能清楚對照。

此外,路透社將裂縫比對各國的地圖後,指出這條綿延300公里的裂縫相當於1個台灣的總長度,也幾乎橫越了大半個南韓或葡萄牙的領土範圍。

NEW: @Maxar’s satellite imagery clearly reveals the multi-km-long surface rupture extending along the Gölbaşı-Türkoğlu segment of the East Anatolian Fault as a result of the 7.8 magnitude earthquake in southern Turkey. pic.twitter.com/915oWD9b1E