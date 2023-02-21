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    土敘強震後出現「一條300公里裂縫」 路透︰幾乎等於1個台灣

    從衛星圖可清楚看到，土敘邊境6日發生規模7.8強震，導致土耳其與敘利亞北部的斷層水平錯動，並讓數百公里的地表出線裂痕。（圖擷取自@Maxar推特）

    從衛星圖可清楚看到，土敘邊境6日發生規模7.8強震，導致土耳其與敘利亞北部的斷層水平錯動，並讓數百公里的地表出線裂痕。（圖擷取自@Maxar推特）

    2023/02/21 13:01

    〔即時新聞／綜合報導〕土敘邊境6日發生7.8百年地震與強烈餘震，導致土耳其與敘利亞北部的斷層水平錯動，大地更是出現像是被人撕開的2條巨大裂縫。而在裂縫兩端的部分土地，甚至橫向位移多達7公尺，其中較常的裂縫位在土耳其南部，綿延將近300公里，幾乎等於台灣本島的總長度；而另一條長度較短，但也有約125公里長。

    《路透社》 報導，美國航太總署（NASA）噴氣推進實驗室的地球物理學家費爾汀（Eric Fielding）表示，土耳其發生的都是非常強烈的地震，「這些地震從地底的幾條斷層帶往上破裂至地表」，並指出強震導致地表破裂的長度和震級，與 1906 年摧毀舊金山的地震十分相似。

    而英國地震火山與構造觀測模擬中心（COMET）負責人賴特（Tim Wright），先前曾向「Space.com」表示，強震後地表被撕裂出2條「迄今所見過最長的裂縫」之一，其中較長的裂縫，由靠近地中海的土敘邊界向東北方延伸300公里；第二條裂縫則在土耳其南部，由西向東延伸125公里，其中有一部分與第一條裂縫呈現平行。

    另據加州理工學院專家米林納（Chris Milliner）提供的數據顯示，裂縫兩側的大地互朝相反方向「水平移動」。規模7.8主震時間較長位移達5公尺，後續7.5強震的時間則較短，導致部分地區地面位移多達7公尺。而大地的位移，能從強震發生前後的衛星圖像能清楚對照。

    此外，路透社將裂縫比對各國的地圖後，指出這條綿延300公里的裂縫相當於1個台灣的總長度，也幾乎橫越了大半個南韓或葡萄牙的領土範圍。

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