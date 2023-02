土耳其17歲少年受困瓦礫堆 錄下「最後告別」讓人鼻酸

2023/02/20 22:59

〔即時新聞/綜合報導〕土耳其南部當地時間6日發生芮氏規模7.8強震,已知死亡人數逾4萬人。一名高中生在受困當下,用手機錄下將近一分鐘「最後的告別」,影片畫面曝光後讓不少網友心碎。所幸,該名男子最後被人從瓦礫堆中救出,與家人重逢。

綜合外媒報導,一名17歲少年艾爾甸(Taha Erdem)居住在東南部阿德亞曼(Adiyaman),地震發生時他從睡夢中驚醒,不到10秒的時間,所處的公寓便應聲倒塌,全家人都被埋在瓦礫堆中。

請繼續往下閱讀...

當艾爾甸獨自被困在混凝土碎塊和扭曲的鋼筋之間時,他拿起手機錄下自己受困的模樣,並在影片中說「有很多事情讓我感到遺憾」、「若今天能活著離開這裡,我還有很多事想做......」。他猜測自己的父母在這場災難中喪生,因此自己也難以倖免。

從畫面中可以看到,當時餘震仍不斷,且艾爾甸身處在無法動彈的空間「我無法自己脫困,如果我試圖往前,那裡有個洞,如果我往後爬,你們可以看到天花板在下面,有東西壓在我上面。」

許多網友看到他在受困當下所拍攝的「最後告別」,紛紛表示心疼。所幸艾爾甸在震後2小時就被鄰居從瓦礫堆中救出,他的家人也在震後10小時相繼被救出,而他所居住的大樓有47人在強震中死亡。

17-year-old quake victim Taha Erdem recorded the moments he was trapped under the debris of his house amid aftershocks following the massive #TurkiyeQuakes on February 6.



Erdem and his family survived the quake, whereas 47 people residing in the building were reported dead. pic.twitter.com/nPvwY4ZoCf