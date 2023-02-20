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    土耳其17歲少年受困瓦礫堆 錄下「最後告別」讓人鼻酸

    17歲土耳其少年艾爾甸受困在瓦礫堆動彈不得時，用手機錄下「最後的告別」影片。（圖擷取自@trtworld推特）

    17歲土耳其少年艾爾甸受困在瓦礫堆動彈不得時，用手機錄下「最後的告別」影片。（圖擷取自@trtworld推特）

    2023/02/20 22:59

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其南部當地時間6日發生芮氏規模7.8強震，已知死亡人數逾4萬人。一名高中生在受困當下，用手機錄下將近一分鐘「最後的告別」，影片畫面曝光後讓不少網友心碎。所幸，該名男子最後被人從瓦礫堆中救出，與家人重逢。

    綜合外媒報導，一名17歲少年艾爾甸（Taha Erdem）居住在東南部阿德亞曼（Adiyaman），地震發生時他從睡夢中驚醒，不到10秒的時間，所處的公寓便應聲倒塌，全家人都被埋在瓦礫堆中。

    當艾爾甸獨自被困在混凝土碎塊和扭曲的鋼筋之間時，他拿起手機錄下自己受困的模樣，並在影片中說「有很多事情讓我感到遺憾」、「若今天能活著離開這裡，我還有很多事想做......」。他猜測自己的父母在這場災難中喪生，因此自己也難以倖免。

    從畫面中可以看到，當時餘震仍不斷，且艾爾甸身處在無法動彈的空間「我無法自己脫困，如果我試圖往前，那裡有個洞，如果我往後爬，你們可以看到天花板在下面，有東西壓在我上面。」

    許多網友看到他在受困當下所拍攝的「最後告別」，紛紛表示心疼。所幸艾爾甸在震後2小時就被鄰居從瓦礫堆中救出，他的家人也在震後10小時相繼被救出，而他所居住的大樓有47人在強震中死亡。

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