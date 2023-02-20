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    鋼彈迷注意！ 朝聖1:1初代鋼彈 橫濱鋼彈工廠宣布延展一年

    位於日本橫濱山下碼頭的橫濱鋼彈工廠，以18公尺高1:1可動「RX-78-2初代鋼彈」為最大賣點。（Elvis Chang提供）

    位於日本橫濱山下碼頭的橫濱鋼彈工廠，以18公尺高1:1可動「RX-78-2初代鋼彈」為最大賣點。（Elvis Chang提供）

    2023/02/20 16:53

    〔即時新聞／綜合報導〕號稱鋼彈迷必朝聖的日本橫濱鋼彈工廠（Gundam Factory Yokohama），自2020年12月19日開展以來，受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，參展人流不如預期。為回應海內外廣大粉絲期待，橫濱鋼彈工廠今天（20日）宣布延展一年，大批鋼彈迷叫好。

    位於日本橫濱山下碼頭的橫濱鋼彈工廠，是一處以日本經典科幻動畫《鋼彈》為主題的綜合娛樂設施，最大賣點就是設置一座大型鋼彈格納庫（機庫），展示約莫18公尺高（約6層樓高）的1:1可動「RX-78-2初代鋼彈」，從遠處就能看見其巨大身影。此外，橫濱鋼彈工廠還有鋼彈實驗室（GUNDAM-LAB）、鋼彈基地（GUNDAM BASE）、鋼彈咖啡館（GUNDAM Café）等設施，自開展讓民眾參觀的消息曝光就引發熱議，直呼鋼彈迷一生一定要去朝聖一次。

    橫濱鋼彈工廠原本要在2020年7月就開展，但受疫情影響一再延期，最後終於在同年12月19日順利展出。原本展期至去年3月底，不過當時疫情仍處於高峰，不少鋼彈迷呼籲官方延長展期，當時橫濱鋼彈工廠便宣布延展至今年3月31日。

    隨著疫情趨緩，各國去年底相繼開放國門，旅遊潮復甦，為了全球鋼彈迷的殷切期盼，彌補過去2年無法親臨現場一睹1:1鋼彈風采的遺憾，橫濱鋼彈工廠今天宣布再次延展，營運直至2024年3月31日。

    粉絲們聞訊後興奮表示，「一定要去一次，這次錯過不知道要再等多久了」、「沒去過的人別跟我說你是鋼彈迷」、「上次去看過，真的好震撼，看到初代動的樣子真的感動好久」、「謝謝橫濱鋼彈工廠聽到粉絲的心聲，一定去用鈔票獎勵一下」。

    橫濱鋼彈工廠20日宣布原訂於今年3月底結束的展期延長至明年3月31日。（圖取自@gfy_official_推特）

    橫濱鋼彈工廠20日宣布原訂於今年3月底結束的展期延長至明年3月31日。（圖取自@gfy_official_推特）

    1:1RX-78-2初代鋼彈在展出期間會在每小時整點、30分做出各種動作，並有夜間燈光秀。（Elvis Chang提供）

    1:1RX-78-2初代鋼彈在展出期間會在每小時整點、30分做出各種動作，並有夜間燈光秀。（Elvis Chang提供）

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