為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》南韓KF-21雙座原型機 首次試飛成功

    南韓KF-21雙座4號原型機首次試飛成功。圖為KF-21的3號原型機。（歐新社）

    南韓KF-21雙座4號原型機首次試飛成功。圖為KF-21的3號原型機。（歐新社）

    2023/02/20 16:06

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓自主研發中的超音速戰機「獵鷹」KF-21，4號原型機為雙座型式，已於今天（20日）上午首次試飛成功，預計今年上半年還會有5號、6號原型機投入飛行測試。

    《韓聯社》報導，南韓國防採購計畫管理局表示，今天上午11時19分，4號機於慶尚南道泗川市起飛後飛行了34分鐘，上午11時53分降落，最高飛行速度達每小時370公里，最高飛升至4600公尺，和1號至3號原型機的首次試飛情況差不多。

    KF-21的4號機和之前原型機最大的差別在於雙座，駕駛艙擴大為前後座可讓2名飛行員進入，因此減少了內部油箱空間，油箱容量比單座的5000公斤少了大約900公斤。

    KF-21於去年7月19日首次試飛成功，上月17日突破超音速，目前已累計達到110次試飛。在今年上半年5號、6號原型機陸續投入使用後，預計要在2026年2月完成2000次試飛。

    負責開發KF-21的南韓航空宇宙產業株式會社表示，KF-21配備雙引擎並運用了隱形技術，機身長16.9公尺、寬11.2公尺、高4.7公尺，大小和F-18戰鬥機相似，最大速度為每小時2200公里，最遠飛行距離為2900公里，可搭載7.7噸各類彈藥。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    KF-21「獵鷹」成功超音速飛行 創南韓國造戰機里程碑
    2023/01/18 08:08

    KF-21「獵鷹」成功超音速飛行 創南韓國造戰機里程碑
    軍情動態》南韓斥資45億元 力拚2028年研發空射巡弋飛彈
    2022/12/13 13:47

    軍情動態》南韓斥資45億元 力拚2028年研發空射巡弋飛彈

    聯邦線上貸款 幫你資金週轉輕鬆貸
    軍武新知》韓國KF-21艦載機版曝光！傳自產航艦也將「大一號」
    2022/09/21 23:03

    軍武新知》韓國KF-21艦載機版曝光！傳自產航艦也將「大一號」
    南韓自製戰機KF-21成功首飛 專家：令人印象深刻的里程碑
    2022/07/21 08:23

    南韓自製戰機KF-21成功首飛 專家：令人印象深刻的里程碑
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播