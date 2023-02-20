軍情動態》南韓KF-21雙座原型機 首次試飛成功

南韓KF-21雙座4號原型機首次試飛成功。圖為KF-21的3號原型機。（歐新社）

2023/02/20 16:06

〔即時新聞／綜合報導〕南韓自主研發中的超音速戰機「獵鷹」KF-21，4號原型機為雙座型式，已於今天（20日）上午首次試飛成功，預計今年上半年還會有5號、6號原型機投入飛行測試。

據《韓聯社》報導，南韓國防採購計畫管理局表示，今天上午11時19分，4號機於慶尚南道泗川市起飛後飛行了34分鐘，上午11時53分降落，最高飛行速度達每小時370公里，最高飛升至4600公尺，和1號至3號原型機的首次試飛情況差不多。

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KF-21的4號機和之前原型機最大的差別在於雙座，駕駛艙擴大為前後座可讓2名飛行員進入，因此減少了內部油箱空間，油箱容量比單座的5000公斤少了大約900公斤。

KF-21於去年7月19日首次試飛成功，上月17日突破超音速，目前已累計達到110次試飛。在今年上半年5號、6號原型機陸續投入使用後，預計要在2026年2月完成2000次試飛。

負責開發KF-21的南韓航空宇宙產業株式會社表示，KF-21配備雙引擎並運用了隱形技術，機身長16.9公尺、寬11.2公尺、高4.7公尺，大小和F-18戰鬥機相似，最大速度為每小時2200公里，最遠飛行距離為2900公里，可搭載7.7噸各類彈藥。

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