澤倫斯基：保衛巴赫姆特很重要 但不能不惜任何代價

去年12月20日，烏克蘭總統澤倫斯基赴戰況最激烈的巴赫姆特前線視察。（美聯社）

2023/02/20 15:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄國入侵烏克蘭在24日將屆滿週年，近幾個月來，烏東的戰事已經演變成一場緩慢消耗戰，雙方都沒有佔上風，血戰巴赫姆特（Bakhmut）更讓當地成了「絞肉機」。不過烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭武裝部隊保衛這座城市很重要，但不能不惜任何代價。

此前，澤倫斯基一再強調堅守巴赫姆特的重要象徵意義，並認為失去這座城市將對烏克蘭士氣造成打擊。不過他在義大利《晚郵報》（Corriere della Sera）19日刊出的訪談中說，烏克蘭軍方將保衛巴赫姆特，但不會不惜任何代價，與此同時，將準備反攻。

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澤倫斯基在回答有關兵力傷亡的權宜之計問題時說：「巴赫姆特不是一個特別大的城市。實際上，就像頓巴斯的許多其他城市一樣，被俄羅斯人摧毀了。保護它對我們來說很重要，但不能不惜任何代價，也不能讓每個人都死去。只要合理，我們就會戰鬥。」他還指出，烏克蘭武裝部隊正在準備下一次反擊。

此前，《華盛頓郵報》13日報導，美方雖然持續提供軍備給烏克蘭，但也告訴烏克蘭必須在戰場上繳出成績，證明美國與盟邦的援助有意義。報導引述美國軍事分析家和規劃人員認為，烏軍將很難同時保衛巴赫姆特，並發動春季反攻，奪回美國認為更重要的領土。

巴赫姆特戰況之慘烈，被形容為「絞肉機」。（擷取自Telegram）

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