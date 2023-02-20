美日聯合軍演「鐵拳23」 以奪取島嶼為作戰想定嚇阻中共勢力擴張

日本陸自魚鷹運輸直升機與美軍陸戰隊進行加油作業。（圖片擷取自DVIDS）

2023/02/20 16:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國陸戰隊與日本陸上自衛隊（簡稱陸自），日前已展開代號「鐵拳23」（Iron Fist 23）的年度聯合演習，且首度將「鐵拳」移師日本，提高離島防衛能力，並且展現美日聯手共同嚇阻中共擴張，以及防範其他區域潛在威脅的決心。

過去的演習是都在加利福尼亞州彭德爾頓海軍陸戰隊大本營舉的，並且只涉及海軍陸戰隊、美國海軍和日本陸自，這次則加入日本海自進行演習。

請繼續往下閱讀...

日本「共同社」19日報導，美日「鐵拳」聯演從16日持續到3月12日，美軍派出約900名兵力參演，日本自衛隊則出動約800人。為了強化美日在日本西南諸島的防衛能力，今年把原本定期在加州舉行的「鐵拳」聯演，移師日本舉行，以讓陸自能夠在沒有自衛隊部署的鹿兒島縣德之島、喜界島，以及沖繩縣內美軍基地進行演訓。

美日18日向媒體公開，在九州大分縣日出生台演習場的部分演訓過程，以美日聯手奪回被占離島為主要想定，美陸戰隊由駐沖繩的第31遠征支隊主導，陸自則派「水陸機動團」、「第一空降團」與「第一直升機團」參演。陸自V-22「魚鷹」傾斜旋翼機搭配美陸戰隊地勤人員，進行野戰加油演訓，展現美日聯盟合作默契，提升彼此作業互通性。演習中還會還進行進階射擊、兩棲偵蒐與聯合登陸、火力與機動攻擊、後勤與醫療支援，以及聯合火力打擊等訓練課目。

根據美國半官方軍聞網站「USNI News」報導，美國海軍派出一個兩棲打擊群與海自一同參與，該打擊群包括兩棲突擊艦美利堅號（LHA-6）、兩棲運輸船塢綠灣號（LPD-20） 和阿希蘭號船塢登陸艦（LSD-48）。日本則派出大隅號戰車登陸艦（LST-4001）。

與此同時，俄羅斯和中共則在印度洋進行從17日到27日，為期11天的「煙霧II」（Exercise Mosi II）聯合軍演，共軍派出052D型驅逐艦淮南號、052A型護衛艦日照號、可可西里湖號補給艦。俄羅斯則派出戈爾什科夫海軍元帥號和另外兩艘軍艦。

值得注意的是，南非並沒有拒絕俄羅斯軍艦的靠港。南非外長曾被南非總統強迫收回譴責俄羅斯的聲明，並曾以最高規格接待俄羅斯外長拉夫羅夫有。據推測，南非對俄羅斯的友好態度源自於俄羅斯曾大力支持南非的反種族隔離運動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法